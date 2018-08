ചണ്ഡീഗഢ്: ഭാര്യയുടേതെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അശ്ലീല വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഭര്‍ത്താവ് കുടുംബാംഗങ്ങളെ തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. പഞ്ചാബിലെ കപുര്‍ത്തല സ്വദേശിയായ കുല്‍വിന്ദര്‍ സിംഗാണ് ഭാര്യ മന്‍ദീപിനും മക്കളായ സോണലിനും (8) അഭി(5)ക്കുമൊപ്പം തീ കൊളുത്തി മരിച്ചത്.

ജോര്‍ദാനില്‍ ജോലി ചെയ്തുവന്ന കുല്‍വിന്ദര്‍ സിംഗ് വീഡിയോയുടേയും അവിഹിത ബന്ധത്തിന്റേയും വിവരമറിഞ്ഞ് വ്യാഴാഴ്ച നാട്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. നാട്ടുകാരനായ ഒരാളാണ് വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുത്തത്. വീട്ടിലെത്തിയ കുല്‍വിന്ദര്‍ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം പെട്രോളൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു. കുല്‍വിന്ദര്‍ സംഭവ സ്ഥലത്തും മറ്റുള്ളവര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചശേഷവും മരിച്ചു.

മന്‍ദീപുമായി അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഗുര്‍പ്രീത് സിംഗിനെ അറസ്റ്റു ചെയ്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റു നാലു പേര്‍ക്കെതിരേ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

