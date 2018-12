ശ്രീനഗര്‍: കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജമ്മു കശ്മീരിലെ ശ്രീനഗറിനടുത്ത് മുജ്ഗുണ്ഡില്‍ 18 മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ബോളിവുഡ് ചിത്രം ഹൈദറിലെ ബാലതാരം സാഖിബ് ബിലാല്‍. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് ലഷ്‌കര്‍ ഭീകരരുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ ഭീകരനൊപ്പം രണ്ട് കുട്ടികളും കൊല്ലപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ ഉയര്‍ന്ന സാമ്പത്തിക നിലയുള്ള കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ സാഖിബ് ബിലാല്‍ ഭീകരര്‍ക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

കശ്മീര്‍ പ്രശ്‌നവുമായി ബന്ധമുള്ള പ്രമേയമാണ് 2014 ല്‍ റിലീസ് ചെയ്ത, ഷാഹിദ് കപൂറും തബ്ബുവും മുഖ്യ അഭിനേതാക്കളായെത്തുന്ന ഹൈദര്‍. ചിത്രത്തിലെ ബാലതാരമായ സാഖിബ് ബിലാല്‍ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 31നാണ് മറ്റൊരു ഒമ്പതു വയസുകാരനൊപ്പം വീടുവിട്ടത്. ഇവര്‍ അജ്ഞാതനായ ഒരാളോടൊപ്പം ബൈക്കില്‍ കയറി പോകുന്നത് ചിലര്‍ കണ്ടിരുന്നു. ബിലാലിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു വീട്ടുകാര്‍. അതിനിടെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ അവന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടുവന്നെ വിവരമറിയുന്നത്. ചിന്തിക്കാന്‍ പോലും കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് ഇതെന്ന് അമ്മാവന്‍ ഐജാസ് പറഞ്ഞു.

പത്താംക്ലാസില്‍ ഡിസ്റ്റിങ്ഷനോടെ പാസായ ബിലാലിന് സയന്‍സ് വിഷയങ്ങളോടെയാരുന്നു താല്‍പ്പര്യം. എന്‍ജിനീയറിങിനോട് അത്രയേറെ താല്‍പ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. കലാ കായിക മത്സരങ്ങളിലും മുമ്പനായിരുന്നു. ആറാം തരത്തില്‍ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് വിശാല്‍ ഭരദ്വാജിന്റെ ഹൈദറില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ അവസരം കിട്ടുന്നത്. നാടകങ്ങളിലും സജീവമായിരുന്നു ബിലാല്‍.

ഓഗസ്റ്റില്‍ കാണാതായതിന് ശേഷം രണ്ട് കുട്ടികളും ഭീകര സംഘടനയില്‍ അംഗമായെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. രണ്ട് കുട്ടികള്‍ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത് കശ്മീര്‍ താഴ്വരയില്‍ കടുത്ത ജനരോഷത്തിന് കാരണമായിരുന്നു.

