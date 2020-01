ചെന്നൈ: പൗരത്വ ഭേദഗതി, എന്‍.ആര്‍.സി.തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോണ്‍ഗ്രസ് വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതില്‍ വിശദീകരണവുമായി ഡിഎംകെ. തമിഴ്‌നാട് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സ്റ്റാലിന്‍ 'സഖ്യധര്‍മ്മം' പാലിച്ചില്ലെന്നാരോപിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് അപമാനിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഡിഎംകെ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതെന്ന് മുതിര്‍ന്ന നേതാവും ലോക്‌സഭാ എംപിയുമായ ടി.ആര്‍. ബാലു പറഞ്ഞു.

'തമിഴ്‌നാട് പ്രദേശ് കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷന്‍ കെ.എസ്. അഴഗിരി സമീപകാലത്ത് എം.കെ. സ്റ്റാലിനെതിരെ നടത്തിയ പ്രസ്താവകള്‍ കാരണമാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന യോഗത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതെന്ന് ടി.ആര്‍. ബാലു പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസിന് യോഗ്യതയുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപന അധ്യക്ഷ പദവി സ്റ്റാലിന്‍ നല്‍കിയില്ലെന്നും ഇത് സഖ്യധര്‍മ്മത്തിന് എതിരാണെന്നുമായിരുന്നു അഴഗിരി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. അഴഗിരി ഇത്തരം പ്രസ്താവനകള്‍ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും ടി.ആര്‍. ബാലു പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസുമായുള്ള ദീര്‍ഘകാല ബന്ധത്തിലേക്ക് പാര്‍ട്ടി തിരിച്ചെത്തുമോ എന്നുള്ളത് കാലം തെളിയിക്കുമെന്നും മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ബാലു വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോണിയാ ഗാന്ധി ഡല്‍ഹിയില്‍ വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത യോഗത്തില്‍ ഡിഎംകെ അടക്കം പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ പ്രധാന ആറു പാര്‍ട്ടികള്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. തൃണമൂല്‍, ബിഎസ്പി, എസ്പി, ഡിഎംകെ, എഎപി, ശിവസേന തുടങ്ങിയ പാര്‍ട്ടികളാണ് വിട്ടുനിന്നത്. തൃണമൂലും ബിഎസ്പിയും പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ദീര്‍ഘകാല സഖ്യകക്ഷിയായ ഡിഎംകെ വിട്ടുനിന്നത് ഏറെ വാര്‍ത്താ പ്രധാന്യം നേടിയിരുന്നു.

Content Highlights: Skipped Cong meet since Stalin was accused; time will tell