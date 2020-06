മുംബൈ: കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ധാരാവി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ 16 പോലീസുകാര്‍ രോഗം ഭേദമായതിനെ തുടന്ന് ജോലിയില്‍ തിരികെ പ്രവേശിച്ചു. കോവിഡ് ഏറ്റവും മോശമായി ബാധിച്ച മുംബൈയിലെ ധാരാവി ചേരി പ്രദേശം ഉള്‍പ്പെടുന്ന പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലാണ് പോലീസുകാര്‍ തിരികെ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചത്.

ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന 32 പോലീസുകാര്‍ക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇതില്‍ 31 പേര്‍ക്കും രോഗം ഭേദമായി. ഒരു പോലീസുകാരന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രിവിട്ട മറ്റുള്ള പോലീസുകാര്‍ മുന്‍കരുതലിന്റെ ഫലമായി വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍, രണ്ട് പോലീസ് സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാര്‍, 29 കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. അവരുടെ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവായി. ഒരാഴ്ച വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ധാരാവി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയര്‍ പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ രമേശ് നംഗാരെ പറഞ്ഞു.

ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരിയായ ധാരാവിയില്‍ കോവിഡ് കേസുകളില്‍ വര്‍ധനവ് കണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. പോലീസുകാര്‍ക്ക് പതിവായി കൗണ്‍സിലിംഗ് സെഷനുകള്‍ നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും തിരക്കേറിയ പ്രദേശങ്ങളില്‍ പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികളെക്കുറിച്ച് പൊലീസുകാരെ അറിയിക്കാന്‍ വിദഗ്ധരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രമേശ് നംഗാരെ പറഞ്ഞു.

