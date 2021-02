ഉന്നാവോ: ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ ഉന്നാവില്‍ രണ്ട് ദളിത് പെണ്‍കുട്ടികളെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം ഊര്‍ജ്ജിതം. അന്വേഷണത്തിനായി ആറു സംഘങ്ങള്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പോലീസ് രൂപീകരിച്ചു. ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച മൂന്നാമത്തെ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്.

കയ്യും കാലും കെട്ടിയിട്ട നിലയിലാണ് 13, 16, 17 വയസ് പ്രായമുള്ള മൂന്ന് പെണ്‍കുട്ടികളെ കൃഷിയിടത്തില്‍ അബോധാവസ്ഥയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കന്നുകാലികള്‍ക്ക് പുല്ല് മുറിക്കാനായി പോയതായിരുന്നു പെണ്‍കുട്ടികള്‍. ഏറനേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവരെ കാണാതായതോടെ ബന്ധുക്കള്‍ നടത്തിയ തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ മൂന്നുപേരെയും കണ്ടെത്തിയതെന്ന് മരിച്ച പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ബന്ധു പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, പെണ്‍കുട്ടികളെ ബോധരഹിതരായ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം ലഖ്‌നൗ ഐ.ജി., എ.ഡി.ജി. എന്നിവരുള്‍പ്പെടെയുള്ള മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു. അന്വേഷണത്തിനായി പോലീസ് ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡിന്റെ സേവനം തേടിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിവൈരാഗ്യം സംബന്ധിച്ച് സൂചനകളൊന്നും കുടുംബം ഇതുവരെ കൈമാറിയിട്ടില്ല.

പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് തെളിവുകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ലെന്ന് പോലീസ് വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു. 13 ഉം 16 ഉം വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടികളാണ് മരിച്ചത്. വിഷം ഉള്ളില്‍ ചെന്നാണ് രണ്ട് പേരും മരിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ പെണ്‍കുട്ടി കാണ്‍പുറില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

