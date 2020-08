ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മുകശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് സുപ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍. 2019 ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ഇവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ്, പിഡിപി, കോണ്‍ഗ്രസ്, പീപ്പിള്‍സ് കോണ്‍ഫറന്‍സ്, സിപിഎം, ജമ്മുകശ്മീര്‍ അവാമി നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് എന്നീ പാര്‍ട്ടികളാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ സംയുക്ത പ്രസ്താവന നടത്തിയത്.

ഗുപ്കര്‍ പ്രഖ്യാപനം-2 എന്നാണ് ഇവരുടെ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഫറുഖ് അബ്ദുള്ള, മെഹബൂബ മുഫ്തി, സജാദ് ലോണ്‍, എം.വൈ. താരിഗാമി, മുസാഫിര്‍ ഷാ, ജി.എ. മിര്‍ എന്നിവരാണ് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയില്‍ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കി സംസ്ഥാനത്തിനെ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരുവര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇത്തരമൊരു പ്രസ്താവന പുറത്തുവരുന്നത്. അതേസമയം സംയുക്ത പ്രസ്താവന വെറുമൊരു പകല്‍ കിനാവ് മാത്രമാണെന്ന് ബിജെപി പരിഹസിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യേക പദവി തിരികെ കൊണ്ടുവരിക അസാധ്യമായ കാര്യമാണെന്നും ബിജെപി പ്രതികരിച്ചു.

Content Hitghlights: Six J&K parties take pledge to restore Article 370; 'day dream', says BJP