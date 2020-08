ഹൈദരാബാദ് : തെലങ്കാനയിലെ ശ്രീശൈലത്ത് തീപിടിത്തമുണ്ടായ ജലവൈദ്യുത നിലയത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആറ് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്തു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തില്‍ ഒന്‍പത് പേരാണ് കുടുങ്ങിയത്. ഇതില്ൽ ആറുപേരുടെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെടുത്തത്. മൂന്ന് പേര്‍ക്കായുള്ള തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍മാരായ സുന്ദര്‍ നായിക്, മോഹന്‍ കുമാര്‍, ഫാത്തിമ എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്തതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. തെലങ്കാന സ്റ്റേറ്റ് പവര്‍ ജനറേഷന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നടത്തുന്ന ശ്രീശൈലം ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് പവര്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മറ്റ് മൂന്ന് ജീവനക്കാരെ രക്ഷപെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.

അപകടകാരണം സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവു ഉത്തരവിട്ടു. പവര്‍ ഹൗസിന്റെ ഇലക്ട്രിക് പാനലുകളിലെ ഷോര്‍ട്ട് സര്‍ക്യൂട്ട് മൂലമാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്നും ഇത് പവര്‍ ഹൗസിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചതായും തെലങ്കാന വൈദ്യുതി മന്ത്രി ജി. ജഗദേശ്വര്‍ റെഡ്ഡി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി അപകടമുണ്ടായപ്പോള്‍ 30 ജീവനക്കാര്‍ പവര്‍ഹൗസിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. ആറ് ജീവനക്കാരെ തുരങ്കത്തിലൂടെ രക്ഷപെടുത്തി പുറത്തെത്തിച്ചു. മറ്റ് 15 പേര്‍ എമര്‍ജന്‍സി വാതിലിലൂടെ പുറത്തെത്തി. എന്നാല്‍ തുരങ്കത്തിനുള്ളില്‍ കനത്ത പുക പടര്‍ന്നതിനാല്‍ ഒമ്പത് പേര്‍ അകത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു. ഇവര്‍ക്കരികിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാന്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും സാധിച്ചില്ല.

