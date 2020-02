ന്യൂഡല്‍ഹി: കലാപമുണ്ടായ നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡല്‍ഹിയിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ സാധാരണ നിലയിലായെന്ന് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവല്‍. കലാപ ബാധിത പ്രദേശങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷമാണ് ഡോവല്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. സാധാരണ നില പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉറപ്പുനല്‍കി. 'ഇതെന്റെ വാക്കാണ്, എല്ലാം ശരിയാകും' - ഒരു വിദ്യാര്‍ഥിയോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവര്‍ മറ്റുള്ളവരെയും അയല്‍ക്കാരെയും സ്‌നേഹിക്കണമെന്നാണ് തനിക്ക് അഭ്യര്‍ഥിക്കാനുള്ളത്. എല്ലാവരും ഐക്യത്തോടെ കഴിയണം. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണാന്‍ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

വടക്കു കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ മൂന്ന് ദിവസമായി സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ നിലനിന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഡോവല്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചത്. ജാഫറാബാദ്, മൗജ്പുര്‍, ബാബര്‍പുര്‍, യമുനാവിഹാര്‍, ഭജന്‍പുര, ചാന്ദ്ബാഗ്, ശിവ് വിഹാര്‍ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് കലാപമുണ്ടായത്. സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഡോവല്‍ ഡല്‍ഹി പോലീസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെയും നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണമാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഡോവല്‍ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ചില ക്രിമിനലുകളാണ് അക്രമം വ്യാപിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താന്‍ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുകയാണ്. സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ പോലീസ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാം സാധാരണ നിലയിലാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിയമ പാലകരില്‍ വിശ്വാസം അര്‍പ്പിക്കുകയാണ്. പോലീസ് ജാഗ്രതയോടെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി അദ്ദേഹം ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തുകയും സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് ഇന്ന് കലാപ ബാധിത പ്രദേശങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചത്.

#WATCH Delhi: National Security Advisor (NSA) Ajit Doval interacts with the local residents of #NortheastDelhi. While speaking to a woman resident he says, "Prem ki bhaavna bana kar rakhiye. Hamara ek desh hai, hum sab ko milkar rehna hai. Desh ko mil kar aage badhana hai." pic.twitter.com/Y1tyAz2LXQ