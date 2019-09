ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീരിലെ സാഹചര്യം വളരെ മോശമാണെന്ന് മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും രാജ്യസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ ഗുലാം നബി ആസാദ്. ആറുദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ആസാദ് ശ്രീനഗറിലെത്തിയത്. ജമ്മു- കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേകപദവി റദ്ദാക്കിയതിനു ശേഷമുള്ള ആസാദിന്റെ ആദ്യ സന്ദര്‍ശനമാണിത്.

കശ്മീരിലെ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തല്‍ എന്താണെന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു വളരെ മോശമാണെന്ന് ആസാദ് മറുപടി നല്‍കിയത്. ഇപ്പോള്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് ഒന്നും പറയാനില്ല. നാലുദിവസം കശ്മീരില്‍ ചിലവഴിച്ചു. രണ്ടുദിവസം ജമ്മുവില്‍ ചിലവഴിക്കും. ആറുദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനം പൂര്‍ത്തിയായതിനു ശേഷം എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറയും- ആസാദ് വ്യക്തമാക്കി.

ജമ്മു കശ്മീരില്‍ താന്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം സ്ഥലങ്ങളില്‍ പോലും പോകാന്‍ ഭരണകൂടം അനുമതി നല്‍കിയില്ലെന്നും ആസാദ് പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ തടവിലാക്കിയതിനെ കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ജമ്മു കശ്മീരില്‍ അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സൂചന പോലുമില്ലെന്നായിരുന്നു ആസാദിന്റെ മറുപടി.

ജമ്മു കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികളെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തി സുപ്രീം കോടതിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയതിനു ശേഷമേ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബര്‍ പതിനാറിനാണ് ജമ്മു കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ആസാദിന് സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നല്‍കിയത്.

