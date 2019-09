ഇസ്ലാമാബാദ്: ജമ്മു കശ്മീരിലെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയുമായി ഒരു അപ്രതീക്ഷിത യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്ന ഭീഷണിയുമായി പാകിസ്താന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഷാ മഹ്മൂദ് ഖുറേഷി. ജനീവയില്‍ നടക്കുന്ന യുഎന്‍ മനുഷ്യാവകാശ കൗണ്‍സില്‍ സമ്മേളനത്തിനിടെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്.

ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായാല്‍ അതിന്റെ അനന്തരഫലം എന്താകുമെന്ന് അറിയുന്നവരാണ്‌ പാകിസ്താനും ഇന്ത്യയുമെന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ സാഹചര്യമാണ് തുടരുന്നതെങ്കില്‍ എന്തും സംഭവിക്കാം. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു യുദ്ധം തള്ളികളയാനാവില്ലെന്നും ഷാ മഹ്മൂദ് പറഞ്ഞു.

ജമ്മുകശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ സംബന്ധിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര അന്വേഷണം വേണം. യുഎന്‍ മനുഷ്യാവകാശ ഹൈക്കമ്മീഷണറെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു. പാകിസ്താന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും അധീനതയിലുള്ള കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ അവരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷണര്‍ ഇരുപ്രദേശങ്ങളും സന്ദര്‍ശിച്ച് കഴിയുന്നത്ര വസ്തുനിഷ്ഠമായി കാര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തണം. അതിലൂടെ എന്താണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യമെന്ന് ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സംഘര്‍ഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്താനുള്ള സാധ്യത അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഒരു ബഹുമുഖ ഫോറത്തിലോ മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ മധ്യസ്ഥതയോ വേണ്ടി വരും. അമേരിക്ക അത്തരമൊരു കര്‍ത്തവ്യം ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കില്‍ നന്നായിരിക്കും. അവര്‍ക്ക് മേഖലയില്‍ കാര്യമായ സ്വാധീനമുണ്ടെന്നും ഷാ മഹ്മൂദ് ഖുറേഷി പറഞ്ഞു.

