ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കി ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി. സിറ്റിങ് എം എല്‍ എമാരെയും മന്ത്രിമാരെയും ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥികളാക്കില്ലെന്ന് എഎപിയുടെ മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ഗോപാല്‍ റായി ചൊവ്വാഴ്ച മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോടു പറഞ്ഞു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം വരുന്നതിനു മുമ്പേ തന്നെ ഡല്‍ഹി, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാണ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും ഗോപാല്‍ റായി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. കോണ്‍ഗ്രസുമായി ചേര്‍ന്ന് മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിയ ആപ്പ് മൂന്നുസംസ്ഥാനങ്ങളിലും തനിച്ച് മത്സരിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഡല്‍ഹിയിലെ ഏഴു ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ആറിടത്തും തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചുമതലയ്ക്കായി നേതാക്കളെ നിയമിച്ചതായും വെസ്റ്റ് ഡല്‍ഹിയില്‍ ഉടന്‍തന്നെ ആളെ നിയമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

