ലുധിയാന: രാവിലെ ബിജെപിയിൽ ചേരുകയും വൈകിട്ട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങിന്റെ ഒപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി പഞ്ചാബി ഗായകൻ ഭൂട്ടാ മുഹമ്മദ്. താൻ ബിജെപിയിൽ തന്നെ ആണെന്നും അമരീന്ദർ സിങിന്റെ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തിയത്. എഎൻഐയ്ക്ക് നൽകി അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഭൂട്ടാ മുഹമ്മദ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിങ് ഷെഖാവത്തിന്റെയും മറ്റു ബിജെപി നേതാക്കളുടേയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്. എന്നാൽ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം പഞ്ചാബ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങിന്റെ പുതിയ പാർട്ടിയായ പഞ്ചാബ് ലോക് കോൺഗ്രസിൽ അംഗത്വമെടുത്തു എന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. അമരീന്ദർ സിങുമായി പാർട്ടി ഷാൾ അണിഞ്ഞ് താരം നിൽക്കുന്ന ചിത്രവും പുറത്തുവന്നു.

എന്നാൽ താൻ ഇപ്പോഴും ബിജെപിയിൽ തന്നെ ആണെന്നും സുഹൃത്ത് സർദാർ അലി ഖാനുമായി അമരീന്ദർ സിങിനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ തന്റെ കഴുത്തിലും അദ്ദേഹം ഷാൾ അണിയിക്കുകയായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം എഎൻഐയ്ക്ക് നൽകി അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

