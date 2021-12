ന്യൂഡൽഹി: സിക്കിമിലെ സോംഗോ തടാകത്തേയും നാഥുല ബോർഡർ പാസിനേയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു റോഡിന് 'നരേന്ദ്ര മോദി മാർഗ്' എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത് സിക്കിം സർക്കാർ. റോഡ് സിക്കിം ഗവർണർ ഗംഗാ പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

സിക്കിം സംസ്ഥാന ബിജെപി നേതാവ് ഡി.ബി. ചൗഹാൻ റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചിത്രങ്ങൾ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

Pleased to join Hon'ble @Governor_Sikkim Shri Ganga Prasad Ji during the inauguration ceremony of #Narendra #Modi #Marg at Kyongnosla GPU. The newly constructed alternative alignment road towards Changu lake has been named after Hon. PM Shri @narendramodi Ji, 1/2 pic.twitter.com/7GWjz1jpsm