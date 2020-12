ന്യൂഡല്‍ഹി: കര്‍ഷകസമരത്തിനിടെ ഹരിയാണ സ്വദേശിയായ സിഖ് പുരോഹിതന്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. കര്‍ഷകസമരത്തില്‍ പങ്കാളിയാവാന്‍ ഡല്‍ഹി-സോനിപത്ത് അതിര്‍ത്തിയിലെ കുണ്ഡ്‌ലിയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച എത്തിച്ചേര്‍ന്ന ബാബ റാം സിങ്ങാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. 21 ദിവസമായി തുടരുന്ന സമരത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമാണ് കുണ്ഡ്‌ലി. സര്‍ക്കാരിന്റെ അനീതിക്കെതിരെയുള്ള രോഷവും വേദനയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് താന്‍ ജീവത്യാഗം ചെയ്യുന്നതായി ബാബ റാം സിങ് ആത്മഹത്യാകുറിപ്പില്‍ സൂചിപ്പിച്ചു.

'അവകാശസംരക്ഷണത്തിനായി പോരാടുന്ന കര്‍ഷകരുടെ ദുഃഖം എനിക്കനുഭവിക്കാന്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്. സര്‍ക്കാര്‍ അവരോട് അന്യായമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനാല്‍ ഞാനവരുടെ വേദന പങ്കിടുന്നു. അനീതി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് പാപമാണ്, അനീതി പൊറുക്കുന്നതും പാപമാണ്‌. കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പിന്തുണയേകി പലരും തങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ബഹുമതികള്‍ തിരിച്ചു നല്‍കി, ഞാനെന്റെ ജീവന്‍ ത്യാഗം ചെയ്യുകയാണ്'. ബാബ റാം സിങ് കുറിച്ചു.

കാറിനുള്ളില്‍ സ്വയം വെടിയുതിര്‍ത്താണ് ബാബ റാംസിങ് മരിച്ചതെന്ന് സോനിപത് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മിഷണര്‍ ശ്യാം ലാല്‍ പൂനിയ അറിയിച്ചു. പാനിപത്തിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഭാരതീയ കിസാന്‍ യൂണിയന്റെ ഹരിയാണ യൂണിറ്റ് അധ്യക്ഷന്‍ ഗുര്‍നാം സിങ് ചൗധരിയുമായി ബാബ റാം സിങ് ബുധനാഴ്ച 45 മിനിറ്റോളം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. സര്‍ക്കാരും കര്‍ഷകരും തമ്മില്‍ തുടരുന്ന സംഘര്‍ഷത്തില്‍ അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചതായി ചൗധരി പറഞ്ഞു. കര്‍ഷകര്‍ക്കായി ബാബ ജീവന്‍ നല്‍കിയത് 'മഹത്തായ ത്യാഗ'മാണെന്ന് ചൗധരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ് രി വാള്‍, ഹരിയാണ മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങ് എന്നിവര്‍ ബാബയുടെ മരണത്തില്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. ക്രൂരതയുടെ എല്ലാ അതിരുകളും മോദി സര്‍ക്കാര്‍ കടന്നതായും കര്‍കര്‍ക്കെതിരെയുള്ള നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വീറ്റില്‍ കുറിച്ചു.

ബാബ റാംസിങ്ങിന്റെ ജീവത്യാഗം വ്യര്‍ഥമാവില്ലെന്നും സാഹചര്യം ഇനിയും കൂടുതല്‍ മോശമാവുന്നതിന് മുമ്പ് പുതിയ കര്‍ഷകനിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്നും മുതിര്‍ന്ന അകാലിദള്‍ നേതാവ് സുഖ്ബീര്‍ ബാദല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Anguished to hear that Sant Baba Ram Singh ji Nanaksar Singhra wale shot himself at Singhu border in Kisan Dharna, looking at farmers' suffering. Sant ji's sacrifice won't be allowed to go in vain. I urge GOI not to let situation deteriorate any further & repeal the 3 agri laws. pic.twitter.com/2ct4prkcoJ