ന്യൂഡല്‍ഹി: യമുനാ നദിക്ക് കുറുകെ വടക്കന്‍ ദില്ലിയേയും വടക്ക്-കിഴക്കന്‍ ദില്ലിയേയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സിഗ്‌നേച്ചര്‍ ബ്രിഡ്ജ് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എട്ട് വരിയും 675 മീറ്റര്‍ നീളവുമുള്ള പാലം തിങ്കളാഴ്ച പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കും.

ഉദ്ഘാടന ദിവസംതന്നെ പാലത്തിന് മുകളില്‍ ബിജെപി - ആം ആദ്മി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടി. ഉദ്ഘാടനത്തിന് തൊട്ടുമുന്‍പ് തങ്ങളെ ചടങ്ങിന് ക്ഷണിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ബിജെപി നേതാവ് മനോജ് തിവാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലെത്തിയ സംഘം സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു.

പുതിയ പാലം തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതോടെ വാസിരാബാദ് പാലത്തില്‍ അനുഭവപ്പെടുന്ന തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനാകുമെന്നാണ് അധികൃതര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. യമുനയുടെ പടിഞ്ഞാറന്‍ തീരത്തുള്ള ഔട്ടര്‍ റിങ് റോഡുമായും പാലം ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പാലം താങ്ങി നിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്ന തൂണിനു മുകളില്‍നിന്ന് സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് കാഴ്ചകള്‍ ആസ്വദിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുത്തബ് മിനാറിനേക്കാള്‍ ഇരട്ടി ഉയരത്തില്‍ 154 മീറ്റര്‍ ഉയരത്തിലാണിത്. ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായാണ് വ്യത്യസ്ത വശങ്ങളോടു കൂടിയ തൂണില്‍നിന്ന് കേബിള്‍ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാലം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്.

The iconic #SignatureBridge has a 154-metre high glass viewing deck that offers a panoramic view of the city. pic.twitter.com/LSnAbb84El