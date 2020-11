ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹാഥ്‌റസ് സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ പോകുന്നതിതിനിടെ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മലയാളി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ സിദ്ദിഖ് കാപ്പന് ജാമ്യം നല്‍കണമെന്ന ഹര്‍ജിയില്‍ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിനും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനും നോട്ടീസ് അയച്ചു. ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് പോലീസിനും കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്‌ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. ജാമ്യാപേക്ഷ വെള്ളിയാഴ്ച പരിഗണിക്കാനായി കോടതി മാറ്റി.

ഇത്തരം കേസുകളില്‍ ഭരണഘടനയുടെ 32-ാം അനുച്ഛേദ പ്രകാരം നേരിട്ട് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല്‍ മറ്റൊരു മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ജാമ്യത്തിനായി 32-ാം അനുച്ഛേദ പ്രകാരം കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോള്‍ അനുകൂലവിധി ലഭിച്ച കാര്യം കാപ്പനു വേണ്ടി ഹര്‍ജി നല്‍കിയ കേരള പത്രപ്രവര്‍ത്തക യൂണിയനു വേണ്ടി ഹാജരായ കപില്‍ സിബല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ജാമ്യത്തിനായി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാത്തതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരാഞ്ഞു. എന്നാല്‍ സിദ്ദിഖ് കാപ്പനെ കാണാന്‍ അഭിഭാഷകരെ പോലും അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും കപില്‍ സിബല്‍ കോടതിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിനാല്‍ നേരത്തെ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ ഭേദഗതി വരുത്താന്‍ പോലും കഴിയുന്നില്ലെന്നും സിബല്‍ വാദിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലപാട് തങ്ങള്‍ക്ക് അറിയണമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വാദത്തിനിടയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഒക്ടോബര്‍ അഞ്ചിനാണ് കാപ്പനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നിലവില്‍ ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ മഥുര ജയിലിലാണ് കാപ്പന്‍ ഉള്ളത്.

content highlights: siddique kappan's bail application: supreme court issues notice to union and up government