ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹാഥ്‌റസ് സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ പോകുന്നതിനിടെ അറസ്റ്റിലായ മലയാളി മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ സിദ്ദിഖ് കാപ്പന് നിരോധിത സംഘടനകളുമായുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തിയതായി ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍. ജാതി ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കാനും ക്രമസമാധാനം തകര്‍ക്കാനുമാണ് സിദ്ദിഖ് കാപ്പനും ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടിന്റെ മൂന്ന് പ്രവര്‍ത്തകരും ഹാഥ്‌റസ് സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ പോയതെന്ന്‌ അന്വേഷണത്തില്‍ തെളിഞ്ഞതായും യു.പി. സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

"പോപ്പുലര്‍ ഫ്രന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയാണ്‌ സിദ്ദിഖ് കാപ്പന്‍. കാപ്പന്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തേജസ് ദിനപത്രം 2018-ല്‍ അടച്ചു പൂട്ടിയതാണ്. മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ എന്ന വ്യാജേനയാണ്‌ ഹാഥ്റസ് സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ പോയത്. സിദ്ദിഖ് അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ല. തെളിവെടുപ്പിന് ഡല്‍ഹിയില്‍ കൊണ്ട് വന്നപ്പോള്‍ തെറ്റായ വിലാസം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് കൈമാറി." എന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അറസ്റ്റിന് ശേഷം സിദ്ദിഖ് കാപ്പന് കുടുംബവുമായി സംസാരിക്കാനോ അഭിഭാഷകരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനോ അനുമതി ലഭിച്ചില്ലെന്ന വാദം തെറ്റാണെന്ന് സത്യവാങ് മൂലത്തില്‍ യു.പി. സര്‍ക്കാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അറസ്റ്റിന് ശേഷം സിദ്ദിഖ് കാപ്പന്‍ മൂന്ന് തവണ കുടുംബവുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇതില്‍ രണ്ട് തവണ അമ്മയുമായാണ്‌ സംസാരിച്ചത്. കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ ഒരു തവണ അഭിഭാഷകനുമായും സംസാരിച്ചു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് കുടുംബവുമായോ അഭിഭാഷകരുമായോ സംസാരിക്കണമെന്ന് സിദ്ദിഖ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കേസിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി സിദ്ദിഖ് കാപ്പനെ കാണാന്‍ അഭിഭാഷകരെ ഇന്ന് തന്നെ അനുവദിക്കാം എന്ന് ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിന്റെ സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ മറുപടി നല്‍കാന്‍ കേരള പത്രപ്രവര്‍ത്തക യൂണിയന് ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം അനുവദിച്ചു. ഇതിനിടെ, സിദ്ദിഖ് കാപ്പന്‍ കേസ് കഴിഞ്ഞ തവണ പരിഗണിച്ചപ്പോള്‍ തെറ്റായാണ് കോടതി നടപടികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരോപിച്ചു.

content highlights: Siddique Kappan has connection with Popular Front of India, says UP Govt