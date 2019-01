ബംഗലൂരൂ: മകനും എം.എല്‍.എ യുമായ യതീന്ദ്രക്കെതിരായി ആക്ഷേപമുന്നയിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകയോട് പൊതു ജന മധ്യത്തില്‍ ക്ഷുഭിതനായി കര്‍ണാടക മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ സിദ്ധരാമയ്യ.

സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ലെന്നും എംഎല്‍എയെ സമീപിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും നടക്കുന്നില്ലെന്നുമായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക ജമാല ആരോപിച്ചത്.

ഇവരുടെ കൈയിൽ നിന്ന് മൈക്ക് പിടിച്ചുവാങ്ങുകയും തോളിൽ പിടിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കാൻ ആക്രോശിക്കുകയുമായിരുന്നു സിദ്ധരാമയ്യ.

ഇവരുടെ കൈയില്‍ നിന്ന് മൈക്ക് പിടിച്ചു വാങ്ങാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ ദുപ്പട്ട അഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിട്ടും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇവരുടെ തോളില്‍ പിടിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കാന്‍ സിദ്ധരാമയ്യ ആക്രോശിക്കുകയായിരുന്നു

അതേ സമയം സിദ്ധരാമയ്യയുടെ നടപടിക്കെതിരേ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയര്‍ന്നത്. സംഭവത്തില്‍ സിദ്ധരാമയ്യ മാപ്പ് പറയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി രംഗത്തെത്തി.

എന്നാല്‍ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ നടപടിയില്‍ പരാതിയില്ലെന്നും പെട്ടെന്നുണ്ടായ ദേഷ്യത്തില്‍ അദ്ദേഹം പ്രകോപിതനാവുകയുമായിരുന്നൂവെന്നും അധിക്ഷേപത്തിനിരയായ സ്ത്രീ വ്യക്തമാക്കി. മികച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നും ജമാല പറഞ്ഞു.

Jamala, the woman who asked a question to Siddaramaiah in Mysuru: I've no issues, he was the best CM. I only told him about some grievances and spoke roughly. I shouldn't have spoken like that to a former a CM. He got angry because I slammed the table. pic.twitter.com/TsIUV05Qxk