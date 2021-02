ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകയിലെ മണ്ടിയയില്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത യുവാവിന്റെ അവസാന ആഗ്രഹം സാധിച്ചുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധാരമയ്യ. സിദ്ധരാമയ്യയുടെയും നടന്‍ യശിന്റെയും ആരാധകനായ യുവാവ് തന്റെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങിന് ഇരുവരുംഎത്തണമെന്ന് ആത്മഹത്യ കുറിപ്പില്‍ എഴുതിയിരുന്നു. ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ലെന്നു ഓര്‍മപ്പെടുത്തി സിദ്ധരാമയ്യ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹത്തില്‍ പൂക്കളര്‍പ്പിച്ചു.

മണ്ടിയയിലെ കൊടിദൊഡ്ഢി എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ 26കാരന്‍ രാമകൃഷ്ണ ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. കാരണമൊന്നും വിശദീകരിക്കാത്ത ആത്മഹത്യ കുറിപ്പില്‍ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു. മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെയും കന്നഡ നടന്‍ യാഷിന്റെയും കടുത്ത ആരാധകനാണ് താന്‍. അന്ത്യ യാത്രക്ക് മുന്‍പ് ഇരുവരും വന്നു മൃതദേഹത്തില്‍ പുഷ്പങ്ങളര്‍പ്പിക്കണം.

വിവരമറിഞ്ഞ സിദ്ധരാമയ്യ എത്തി. രാമകൃഷ്ണയുടെ മൃതദേഹത്തില്‍ പൂക്കള്‍ അര്‍പ്പിച്ചു. രാമകൃഷ്ണ ആഗ്രഹിച്ചത് പോലെ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു

'ആത്മഹത്യ ഒരു പ്രശ്‌നത്തിനും പരിഹാരമല്ല, നീണ്ട കാലം ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടയാളായിരുന്നു രാമകൃഷ്ണ.'- കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് സിദ്ധരാമയ്യ മടങ്ങി.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

