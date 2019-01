ന്യൂഡല്‍ഹി: നഷ്ടത്തിലാണെങ്കില്‍ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. താല്‍ക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ സേവനകാലാവധി പെന്‍ഷനു പരിഗണിക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി നല്‍കിയ ഹര്‍ജികളില്‍ വാദം കേള്‍ക്കവേ ആയിരുന്നു കോടതിയുടെ പരാമര്‍ശം.

നാലായിരം കോടിരൂപയിലധികം നഷ്ടത്തിലാണ് കെ എസ് ആര്‍ ടി സി എന്ന് അഭിഭാഷകന്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നഷ്ടത്തിലാണെങ്കില്‍ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന പരാമര്‍ശം സുപ്രീം കോടതിയില്‍നിന്നുണ്ടായത്. ഹര്‍ജിയിലെ അന്തിമവാദം വ്യാഴാഴ്ച നടക്കും.

അതേസമയം കെ എസ് ആര്‍ ടി സിയിലെ താത്കാലിക കണ്ടക്ടര്‍മാരുടെ ഒഴിവുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണമെന്ന എംപാനല്‍ കണ്ടക്ടര്‍മാരുടെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി നിരാകരിച്ചു. റിസര്‍വ് കണ്ടക്ടര്‍മാരുടെ ഒഴിവു സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാന്‍ കോടതി സര്‍ക്കാരിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കി. പി എസ് സി റാങ്ക് പട്ടികയില്‍നിന്നുള്ളവരെ നിയമിച്ച ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഒഴിവുകളില്‍ തങ്ങളെ നിയമിക്കണമെന്ന എംപാനല്‍ കണ്ടക്ടര്‍മാരുടെ ആവശ്യവും ഹൈക്കോടതി തള്ളി. താല്‍ക്കാലിക ഒഴിവില്ലെന്നും സ്ഥിര ഒഴിവുകള്‍ മാത്രമാണുള്ളതെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

തുടര്‍ന്ന്, നിലവില്‍ എത്ര റിസര്‍വ് കണ്ടക്ടര്‍മാരുടെ ഒഴിവ് കെ എസ് ആര്‍ ടി സിയിലുണ്ട്? പി എസ് സിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ എന്തു നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്? പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍നിന്ന് എത്ര കണ്ടക്ടര്‍മാര്‍ ഇതുവരെ നിയമനം തേടി? എത്രപേരുടെ ഒഴിവാണ് ഇക്കുറിയുണ്ടായത് എന്നീ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് കെ എസ് ആര്‍ ടി സിയോട് കോടതി ഉത്തരങ്ങള്‍ തേടിഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച കെ എസ് ആര്‍ ടി സി രേഖാമൂലം ഉത്തരം നല്‍കണം. ഇതിനു ശേഷം ഉചിതമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

