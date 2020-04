മുംബൈ: കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ പ്രശംസിച്ച് ശിവസേന. മുഖപത്രമായ സാമ്‌നയിലെ മുഖപ്രസംഗത്തിലൂടെയാണ് രാഹുലിനെ ശിവസേന അഭിനന്ദിച്ചത്. കൊറോണ വിഷയത്തില്‍ രാഹുല്‍ കൈക്കൊണ്ടത് നല്ല നിലപാടാണ്. ഒരു അപകടസന്ധിയില്‍ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടി എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് അദ്ദേഹം കാണിച്ചുതന്നു- മുഖപ്രസംഗത്തില്‍ പറയുന്നു.

മോദിയുമായി തനിക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകാം. എന്നാല്‍ വഴക്കടിക്കാനുള്ള സമയമല്ല ഇത്. രാജ്യമൊരുമിച്ച് കൊറോണയെ നേരിടുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന രാഹുലിന്റെ വാക്കുകളെയും ലേഖനം അഭിനന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുതാല്‍പര്യത്തിനു വേണ്ടി രാഹുല്‍ നിലകൊണ്ടുവെന്നും രാഷ്ട്രീയ പക്വത കാണിച്ചുവെന്നും രാഹുല്‍ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് മുഖപ്രസംഗം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്തിന് പ്രയോജനകരമാകും എന്നതിനാല്‍ കൊറോണ വിഷയത്തില്‍ രാഹുലും പ്രധാനമന്ത്രിയും നേരിട്ട് ചര്‍ച്ച നടത്തണമെന്നും സാമ്‌ന ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് ചില അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. നരേന്ദ്ര മോദിയെ കുറിച്ചും അമിത് ഷായെ കുറിച്ചും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. രാഹുലിന്റെ പ്രതിച്ഛായ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ബി.ജെ.പി തങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ പാതിയും നേടിയത്. അത് ഇന്നും തുടരുകയാണ്. എന്നാല്‍ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍ രാഹുല്‍ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനെ അഭിനന്ദിച്ചേ മതിയാകൂ- സാമ്‌ന വ്യക്തമാക്കുന്നു.

