ന്യൂഡല്‍ഹി : ബോളിവുഡ് താരം ദീപിക പദുകോണിന്റെ ജെഎന്‍യു സന്ദര്‍ശനത്തെ വിമര്‍ശിച്ച ബിജെപിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്‌.

ദീപിക ജെഎന്‍യു സന്ദര്‍ശിച്ചത് റിലീസാകാനിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രചാരണ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് ബിജെപി കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ദീപികയുടെ സിനിമ ബഹിഷ്‌കരിക്കണമെന്നും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചില നേതാക്കള്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇതിനെിരെ രംഗത്തെത്തിയ കോണ്‍ഗ്രസ് സിനിമയുടെ പ്രചാരണ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ദീപിക ആര്‍എസ്എസ് ആസ്ഥാനത്താണോ സന്ദര്‍ശനം നടത്തേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു

'ഇത്രയേയുള്ളൂ നമ്മുടെ സര്‍ക്കാര്‍. അവര്‍ ഇത്രത്തോളം തരംതാഴ്ന്നുകഴിഞ്ഞു. ഒരു ചലച്ചിത്രതാരം പ്രതിഷേധത്തെ പിന്തുണച്ചാല്‍ അവര്‍ക്കെതിരെ ബിജെപി ട്വീറ്റ് ചെയ്യും, അവരുട സിനിമ ബഹിഷ്‌കരിക്കും, സന്ദര്‍ശനത്തെ സിനിമയുടെ പ്രചാരണ പരിപാടിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കും. സിനിമയുടെ പ്രചാരണത്തിനായി അവള്‍ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ? നാഗ്പൂരിലെ സംഘ് മുഖ്യാലയയിലേക്ക് (ആര്‍എസ്എസ് ആസ്ഥാനം) പോകണമോ?' കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് പവന്‍ ഖേര ചോദിച്ചു.

രാജ്യത്തെ യുവതയെ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്‌നങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മിനക്കെടുന്നില്ലെന്ന് ഖേര കുറ്റപ്പെടുത്തി. ജാമിയ മിലിയ, ജെഎന്‍യു സര്‍വകലാശാലകളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളെ പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ആരോപണം.

പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ജെഎന്‍യുവില്‍ പോകുമെന്നും വിദ്യാര്‍ഥികളുമായി സംസാരിക്കുമെന്നുമാണ് ഞങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്നാല്‍ ബിജെപി ദീപികയെ വിമര്‍ശിക്കുകയും അവരുടെ സിനിമയ്‌ക്കെതിരെ പ്രചാരണം നടത്തുകയുമാണ് ചെയ്തത്.- ഖേര പറഞ്ഞു.

