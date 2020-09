മുംബൈ: കങ്കണയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ബിജെപിയെ വിമര്‍ശിച്ച ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്തിനെതിരെ കങ്കണ റണാവത്ത്. സംരക്ഷിക്കുകയാല്ലാതെ തന്നെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാനും ബലാത്സംഗം ചെയ്യാനും ശിവസേന ഗുണ്ടകളെ അനുവദിക്കുകയാണോ ബി.ജെപി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് കങ്കണ ട്വിറ്ററിലൂടെ ചോദിച്ചത്.

മുംബൈയെ പാക് അധീന കശ്മീരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്ന കങ്കണയെ ബിജെപി പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമാണെന്നായിരുന്നു സഞ്ജയ് ആരോപിച്ചത്. ശിവസേന മുഖപത്രമായ സാംമ്നയിലൂടെയായിരുന്നു സഞ്ജയുടെ പ്രതികരണം. ബിജെപിയുടെ ഈ നീക്കം ബിഹാര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ്, മുംബൈ നഗരത്തെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താനും പ്രാധാന്യം കുറയ്ക്കാനും ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അത് ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്നും സഞ്ജയ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പ്രതികരണവുമായാണ് കങ്കണ ഇപ്പോള്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

Wow!! Unfortunate that BJP is protecting someone who busted drug and mafia racket, BJP should instead let Shiv Sena goons break my face,rape or openly lynch me, nahin Sanjay ji? How dare they protect a young woman who is standing against the mafia!!! https://t.co/xnspn8yeSW