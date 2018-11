ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീരിലെ ഷോപിയാനില്‍ ആറ് ഭീകരര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഏറ്റുമുട്ടലിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സുരക്ഷാ സൈന്യത്തിനുനേരെ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ കല്ലേറ്. നിരനിരയായി നീങ്ങുന്ന സൈനിക വാഹനങ്ങള്‍ക്കുനേരെ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ കല്ലെറിയുന്നതിന്റെ വീഡിയോ എ.എന്‍.ഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി പുറത്തുവിട്ടു.

കൂട്ടംകൂടി നിന്നാണ് കല്ലേറ്. ചിലര്‍ വാഹനങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി സൈനികരെ കല്ലെറിയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

പാക് ഭീകരന്‍ അടക്കമുള്ളവരെയാണ് ഷോപിയാനില്‍ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ സൈന്യം വധിച്ചത്. ഒരു സൈനികന്‍ ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ വീരമൃത്യു വരിക്കുകയും ചെയ്തു. മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം ആയിരുന്നു കല്ലേറെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

മുഷ്താഖ് അഹമ്മദ് മിര്‍, മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് ഭട്ട്, ഉമര്‍ മജീദ് ഗാനി, മുഹമ്മദ് വസീം വാഗെ, ഖാലിദ് ഫറൂഖ് എന്നിവരെയും പാക് ഭീകരനെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാളെയുമാണ് സൈന്യം ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ വധിച്ചത്. ഷോപിയാനില്‍ ഭീകരര്‍ ഒളിവില്‍ കഴിയുന്നുവെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സുരക്ഷാ സൈന്യം ശനിയാഴ്ച രാത്രി വ്യാപക തിരച്ചില്‍ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് സൈന്യത്തിനുനേരെ ഭീകരര്‍ വെടിവച്ചത്. തുടര്‍ന്നുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ ഞായറാഴ്ച രാവിലെവരെ നീണ്ടു.

#WATCH: Protesters pelt stones on the vehicles of security forces in Shopian following the encounter in Kapran Batagund area which concluded earlier today. 6 terrorists were neutralised and one Army jawan died in action. #JammuandKashmir pic.twitter.com/0YHX3sFAX9