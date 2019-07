ബെംഗളൂരു: ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ കര്‍ണാടകയുടെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാകാന്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രാര്‍ഥനയുമായി ബി ജെ പി എം പി. ഉഡുപ്പി-ചിക്കമംഗ്ലൂര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍നിന്നുള്ള എം പി ശോഭ കരന്ദലജെയാണ് പ്രാര്‍ഥനയുമായി മൈസൂരിനു സമീപത്തെ ശ്രീ ചാമുണ്ഡേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത്.

ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആയിരത്തൊന്ന് പടികള്‍ കയറുന്ന ശോഭയുടെ വീഡിയോ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചു.

പതിനാറ് എം എല്‍ എമാരുടെ രാജിയെ തുടര്‍ന്നാണ് കര്‍ണാടകയില്‍ കുമാരസ്വാമി സര്‍ക്കാര്‍ ന്യൂനപക്ഷമായത്. കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്ന് പതിമൂന്നും ജെ ഡി എസില്‍നിന്ന് മൂന്ന് എം എല്‍ എമാരുമാണ് രാജിസമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

#WATCH Mysuru: BJP Karnataka MP, Shobha Karandlaje climbs 1001 steps of Sri Chamundeshwari Devi Temple to pray for BS Yeddyurappa to become the next Chief Minister of the state. pic.twitter.com/coP7X0vRuo