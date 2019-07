ബെംഗളൂരു: കോണ്‍ഗ്രസ്- ജെഡിഎസ് സര്‍ക്കാരിനെ പിന്തുണക്കുന്നവരെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ എം എല്‍ എമാര്‍ തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടെന്ന് ബി ജെ പി എം പി ശോഭാ കരന്തലജെ. ഞങ്ങള്‍ക്ക് 107 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ട്‌.

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കുമാരസ്വാമി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചൊഴിയണം. തങ്ങളെ സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാന്‍ ക്ഷണിക്കണമെന്നും ശോഭ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ യെദ്യൂരപ്പയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തയായ നേതാവായിട്ടാണ് ശോഭ അറിയപ്പെടുന്നത്‌

അവര്‍(കോണ്‍ഗ്രസ്-ജെ ഡി എസ്) 103 ആയി ചുരുങ്ങി. സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണത്തിന് ബി ജെ പിയെ വിളിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഗവർണർക്ക് കൈക്കൊള്ളാവുന്നതേയുള്ളു എന്നാണ് ഞാന്‍ വിചാരിക്കുന്നത്- ശോഭ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐയോടു പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസ്-ജെ ഡി എസ് എം എല്‍ എമാരുടെ കൂട്ടരാജിയോടെ കര്‍ണാടകയില്‍ കുമാരസ്വാമി സര്‍ക്കാര്‍ ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്‌.

224 അംഗ നിയമസഭയില്‍ 105 അംഗങ്ങളാണ് ബി ജെ പിക്കുള്ളത്. രണ്ടു സ്വതന്ത്രരുടെ പിന്തുണകൂടി ലഭിച്ചതോടെ ആകെ 107 എം എല്‍ എമാരുടെ പിന്തുണയാണ് ബി ജെ പിക്കുള്ളത്.

സര്‍ക്കാരിനെ നിലനിര്‍ത്താന്‍ പഠിച്ചപണി പതിനെട്ടും കോണ്‍ഗ്രസ് പയറ്റിയിരുന്നു.രാജിവെച്ച എം എല്‍ എമാര്‍ക്ക് മന്ത്രിപദം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെങ്കിലും ഫലവത്തായില്ല. ചൊവ്വാഴ്ച വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത കോണ്‍ഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാത്ത എം എല്‍ എമാരെ അയോഗ്യരാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് പാര്‍ട്ടി.

Shobha Karandlaje, BJP: Now our strength is more than Congress-JD(S) MLAs. We are almost 107, they have fallen to 103. I think Governor can take the decision to call BJP to form the govt. #Karnataka pic.twitter.com/2ySJk32M8n