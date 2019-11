മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ അധികാരത്തിലേറുന്ന ശിവസേന-കോണ്‍ഗ്രസ്-എന്‍സിപി സഖ്യ സര്‍ക്കാര്‍ മുന്‍ ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന്റെ പല വമ്പന്‍ പദ്ധതികളും ഉപേക്ഷിച്ചേക്കുമെന്ന് സൂചന. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സ്വപ്‌നപദ്ധതിയായ മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന്‍ പദ്ധതി, മുംബൈ ആരേ കോളനിയിലെ മരംമുറിക്കല്‍ തുടങ്ങിയവ നിര്‍ത്തലാക്കാന്‍ ശിവസേന ഒരുങ്ങുന്നു.

നാനാര്‍ റിഫൈനറി പദ്ധതി പൂര്‍ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നും ആരേ കോളനിയില്‍ ഇനി ഒരു മരം പോലും മുറിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ശിവസേന വക്താവ് മാനിഷ കയാന്‍ഡെ പറഞ്ഞു. പകരം കര്‍ഷകരുടെ ക്ഷേമത്തിനായാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിരവധി മരങ്ങളാണ് മുംബൈ മെട്രോ റെയില്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ആരേ കോളനിയില്‍ മുറിച്ചുമാറ്റിയത്. ഇനി ഒരു മരം പോലും അവിടെനിന്ന് മുറിക്കില്ല. അത് ഉദ്ധവ്ജിയും പറഞ്ഞതാണ്. ഈ സര്‍ക്കാര്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സര്‍ക്കാരാണ്- അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന്‍, നാനാര്‍ പദ്ധതികളിലും മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായമില്ല. ഇതെല്ലാം നിരവധിപേരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെങ്കില്‍ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

പുതിയ സര്‍ക്കാരിന്റെ പരിഗണന കര്‍ഷകരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളാണെന്നും ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന് വേണ്ടെന്നാണ് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമെന്നും ശിവസേന എംഎല്‍എയായ ദീപക് കേസര്‍ക്കാരും പറഞ്ഞു. നേരത്തെ നാനാര്‍ പദ്ധതിക്കെതിരെയും ആരേ കോളനിയില്‍ മരം മുറിക്കുന്നതിനെതിരെയും ശിവസേന പരസ്യപ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

