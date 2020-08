മുംബൈ: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിനായി ശിവസേന ഒരു കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകിയതായി മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. രാം ജന്മഭൂമി ന്യാസിന് എഴുതിയ കത്തിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ പിതാവിന്റെ ആഹ്വാനത്തെ തുടർന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ശിവ സൈനികർ അയോധ്യക്ഷേത്ര പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുവെന്നും താനും രാമന്റെ ഭക്തനാണെന്നും ഉദ്ധവ് പറയുന്നു.

ശിവസേനയുടെ സ്ഥാപകനും തന്റെ പിതാവുമായ ബാൽ താക്കറെ ക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിനായി ഒരു കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകുമെന്ന് വാക്കു നൽകിയിട്ടുളളതാണെന്നും പണം ജൂലായ് 27-ന് തന്നെ കൈമാറിയതായും ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ നൂറു ദിവസം പിന്നിട്ടതിന്റെ ഭാഗമായി മാർച്ചിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെ അയോധ്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിനായി ഒരു കോടി രൂപ നൽകുമെന്ന് അവിടെവെച്ച് ഉദ്ധവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ബി.ജെ.പിയുമായുളള സഖ്യം ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഹിന്ദുത്വയോട് തങ്ങളെന്നും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കുമെന്നും താക്കറേ വ്യക്തമാക്കി.

പണം ലഭിച്ച കാര്യം രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായ് അറിയിച്ചതായി ശിവസേന എം.പി. അനിൽ ദേശായി പറഞ്ഞു. ശിവസേന ക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിനായി പണമൊന്നും സംഭാവന ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന മഹാന്ത് നൃത്യ ഗോപാൽ ദാസ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത നൽകുകയായിരുന്നു അനിൽ ദേശായി.

ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് നടക്കുന്ന രാമക്ഷേത്ര ഭൂമിപൂജയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പടെ നിരവധി പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും.

