മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാന്‍ എന്‍.സി.പി-കോണ്‍ഗ്രസ് സഖ്യത്തിനൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് ശിവസേന അധ്യക്ഷന്‍ ഉദ്ധവ് താക്കറെ. കഴിഞ്ഞദിവസം എന്‍സിപിയുമായും കോണ്‍ഗ്രസുമായും ഔദ്യോഗികമായി സംസാരിച്ചെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാന്‍ പിന്തുണ തേടിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എന്‍സിപി-കോണ്‍ഗ്രസ് സഖ്യവുമായി ചേര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ പൊതുമിനിമം പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വേണം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നത് മുതല്‍ എന്‍സിപി-കോണ്‍ഗ്രസ് സഖ്യവുമായി താന്‍ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന ബിജെപി ആരോപണം ശരിയല്ല. കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിയതെന്നും ബിജെപിയുടെ ആരോപണം തെറ്റാണെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ വ്യക്തമാക്കി.

ബിജെപിക്കെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിച്ചത്. രാമക്ഷേത്രമാണ് തങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ചതെങ്കിലും ശ്രീരാമന്‍ എക്കാലത്തും വാക്കുപാലിച്ചിരുന്നു. തങ്ങളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെതിരെ ബിജെപി ആരോപണമുന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ വ്യത്യസ്ത പ്രത്യയശാസ്ത്രമുള്ള പാര്‍ട്ടികളുമായി ബിജെപി എങ്ങനെയാണ് സഖ്യമുണ്ടാക്കിയത്. കശ്മീരില്‍ പിഡിപിയുമായും ബിഹാറില്‍ നിതീഷ്‌കുമാറുമായും രാംവിലാസ് പാസ്വാനുമായും ആന്ധ്രയില്‍ ടിഡിപിയുമായും ബിജെപി എങ്ങനെയാണ് സഖ്യമുണ്ടാക്കിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ തേടിയിരുന്നു. ഞങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്ത പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങള്‍ പിന്തുടരുന്നവരാകും. എന്നാല്‍ ബിജെപി പലയിടത്തും ചെയ്തത് പോലെ ഞങ്ങള്‍ക്കും ഒരുമിക്കാനാവും- അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

ബിജെപി-ശിവസേന സഖ്യം തകര്‍ന്നെങ്കില്‍ ബിജെപിയാണ് അത് തകര്‍ത്തതെന്നും താനല്ലെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറഞ്ഞു. അവര്‍ കള്ളംപറയുകയാണ്. എന്നെ ഒരു നുണയനാക്കാണ് അവര്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പദം പങ്കിടാമെന്നത് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ തീരുമാനിച്ചതാണ്. പക്ഷേ, ബിജെപി വാക്ക് പാലിച്ചില്ല.

വാക്ക് പാലിക്കാത്തത് ഹിന്ദുത്വമല്ലെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ മതിയായ സമയം നല്‍കിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 48 മണിക്കൂര്‍ സമയം ചോദിച്ച തങ്ങള്‍ക്ക് ഗവര്‍ണര്‍ ഇപ്പോള്‍ ആറ് മാസം തന്നിരിക്കുകയാണെന്നും ഗവര്‍ണറുടെ നടപടിയെ പരിഹസിച്ച് ഉദ്ധവ് പറഞ്ഞു.

