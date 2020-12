ഭോപ്പാല്‍: ഭാര്യാപിതാവിന്റെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കവിതയുടെ പേരില്‍ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവ്‌രാജ് സിങ് ചൗഹാനെതിരെ പ്രതിപക്ഷാക്രമണം. ഭാര്യ സാധ്‌ന സിങ് രചിച്ച കവിതയെന്ന കുറിപ്പോടെ ചൗഹാന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കവിത തന്റേതാണെന്ന അവകാശവാദവുമായി ഭൂമിക ബിര്‍താരെ എന്ന് എഴുത്തുകാരി രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് ചൗഹാന്‍ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിനിരയായത്.

നവംബര്‍ 18-നാണ് ചൗഹാന്റെ ഭാര്യാപിതാവ് ഘന്‍ശ്യാം ദാസ് മസാനി അന്തരിച്ചത്. നാല് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ചൗഹാന്‍ ഭാര്യാപിതാവിന് ആദരാഞ്ജലി അര്‍പിച്ച് 'ബാവുജി' എന്ന കവിതയുടെ ഏതാനും വരികള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഭാര്യ എഴുതിയതാണെന്നും ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം കവിതയുടെ അവകാശം തനിക്ക് നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഭൂമിക ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. 'ഡാഡി' എന്നാണ് കവിതയുടെ ശീര്‍ഷകമെന്നും ബാവുജി എന്നല്ലെന്നും ഭൂമിക പറയുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയേയും പ്രധാനമന്ത്രിയേയും ട്വീറ്റില്‍ ഭൂമിക ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനോടുള്ള തന്റെ വികാരത്തോട് അനീതി കാണിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം തന്റെ കവിത മോഷ്ടിക്കുന്നതു കൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും ഭൂമിക ചോദിക്കുന്നു.

Kindly give the credit to me sir @ChouhanShivraj . The poem is written by me .And its title is “Daddy “

..not baauji 😏Don’t do injustice to my feelings for my father 😞@PMOIndia @OfficeOfKNath @CMMadhyaPradesh @narendramodi @aajtak @DainikBhaskar @AmitShah https://t.co/RH00Akxdxw