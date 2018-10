ഭോപ്പാല്‍: കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ മാനനഷ്ടക്കേസ് നല്‍കി മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകന്‍. മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്റെ മകന്‍ കാര്‍ത്തികേയ് ചൗഹാന്‍ ആണ് രാഹുലിനെതിരെ മാനനഷ്ടക്കേസ് നല്‍കിയത്. മധ്യപ്രദേശില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലെ പരാമര്‍ശം തനിക്ക് മാനഹാനിയുണ്ടാക്കിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹര്‍ജി.

നികുതി വെട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പനാമ പേപ്പറില്‍ ചൗഹാന്റെ മകന്‍ കാര്‍ത്തികേയിന്റെ പേര് പരാമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവന. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ജാബുവയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്. പിന്നീട് തനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മനഃപൂര്‍വമാണ് തനിക്കെതിരെ അപകീര്‍ത്തികരമായ പരാമര്‍ശം നടത്തിയതെന്ന് ഹര്‍ജിയില്‍ കാര്‍ത്തികേയ് ചൗഹാന്‍ ആരോപിക്കുന്നു. ഇത് തന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സല്‍പേരിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജനപിന്തുണ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തുന്ന ശ്രമമാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, രാജസ്ഥാന്‍ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ തിരക്കിട്ട പ്രചാരണ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താനെന്നും ആ തിരക്കിനിടയില്‍ പറ്റിയ അബദ്ധമാണിതെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഇന്‍ഡോറില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ബിജെപി നിരവധി അഴിമതി ആരോപണങ്ങള്‍ നേരിടുന്നുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഉണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയ്ക്കിടയാക്കിയത്. പാനമ പേപ്പറുമായി മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Rahul Gandhi gave one more statement that he was confused. Congress party is confused. Rahul Gandhi is confused, his party workers here are confused that who's their leader. Leaders are confused that whom should they give ticket: Kartikey Chouhan, son of MP CM Shivraj S Chouhan pic.twitter.com/Sc4PIJuS2e