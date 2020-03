ഭോപാല്‍: മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ശിവരാജ് സിങ്ങ് ചൗഹാന്‍ ഇന്ന് രാത്രി ഏഴിന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തേക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കമല്‍നാഥ് രാജിവെച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ശിവരാജ് സിങ്ങ് ചൗഹാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നത്.

ഇത് നാലാം തവണയാണ് ചൗഹാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കെത്തുന്നത്. വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിന് സുപ്രീം കോടതി നല്‍കിയ സമയപരിധി അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് കമല്‍നാഖ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചത്.

ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ 22 എംഎല്‍എമാരും ബിജെപിയിലേക്ക് കൂറുമാറിയതോടെയാണ് കമല്‍നാഥ് സര്‍ക്കാറിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായത്. എംഎല്‍എമാരെ തിരിച്ചുപിടിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും വിഫലമാവകുയായിരുന്നു.

2018 ഡിസംബറിലാണ് കമല്‍നാഥ് സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയത്.

