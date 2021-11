ബെംഗളൂരു: മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയും കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ ഡി.കെ ശിവകുമാറും തമ്മില്‍ സര്‍ദാര്‍ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനേക്കുറിച്ച് നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിന്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ കര്‍ണാടകത്തില്‍ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ ചരമവാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പരിപാടിക്കിടെ നടന്ന സംഭാഷണം വൈറലായതോടെയാണ് കര്‍ണാടക കോണ്‍ഗ്രസ് പുലിവാലു പിടിച്ചത്.

കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ബെംഗളൂരുവിലെ ഓഫീസില്‍ ഓക്ടോബര്‍ 31ന് നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടിയുടെ വേദിയില്‍ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സിദ്ധരാമയ്യയും ശിവകുമാറും തമ്മില്‍ നടന്ന സംഭാഷണത്തിന്റെ വീഡിയോയാണ് ബിജെപി പുറത്തുവിട്ടത്. ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ ചരമദിനം തന്നെയാണ് പട്ടേലിന്റെ ജന്മദിനവും. ഇന്ദിരാ അനുസ്മരണ പരിപാടിയില്‍ പട്ടേലിന്റെ ചിത്രം ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ ശിവകുമാറിനോട് ചോദിക്കുന്നതും ശിവകുമാറിന്റെ മറുപടിയുമാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്.

'ഇന്ന് പട്ടേലിന്റെ ജന്മദിനമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം പോലും ഇവിടെ ഇല്ലേ?'- സിദ്ധരാമയ്യ ചോദിക്കുന്നു. 'ശരി സര്‍, ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം ആണ്. എന്നാല്‍ ഇന്ദിരാ അനുസ്മരണ പരിപാടിയില്‍ നമ്മള്‍ പട്ടേലിന്റെ ചിത്രം വെക്കാറില്ല', ശിവകുമാര്‍ മറുപടി പറയുന്നു. പിന്നാലെ, പട്ടേലിന്റെ ചിത്രം വെക്കാതിരുന്നാല്‍ അത് ബിജെപി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ ശിവകുമാറിനെ ഓര്‍മപ്പെടുത്തുന്നു.

If anyone had doubt how much the Nehru Dynasty hated Sardar Patel, this video clears it.



CONgress leaders @siddaramaiah & @DKShivakumar agree to place photo of Sardar Patel along with that of Indira Gandhi fearing BJP.



It is a shame that Slaves are so much scared of an Italian. pic.twitter.com/ZiO3pUegGu