ബെംഗളൂരു: കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് ഡി.കെ. ശിവകുമാര്‍ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നു സ്വകാര്യം പറയുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതിനേ തുടര്‍ന്ന് കര്‍ണാടക ഘടകം മാധ്യമ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ എം.എ. സലീമിനെ പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കി. എം.എ. സലീമിനെ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില്‍നിന്ന് ആറുവര്‍ഷത്തേക്കാണ് പുറത്താക്കിയത്. മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി. വി.എസ്. ഉഗ്രപ്പയോട് മൂന്നുദിവസത്തിനകം വിശദീകരണം നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസും നല്‍കി.

ഡി.കെ. ശിവകുമാര്‍ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കി എം.എ. സലീമും വി.എസ്. ഉഗ്രപ്പയും തമ്മില്‍ നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നത് കോണ്‍ഗ്രസിനെ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവുകൂടിയായ വി.എസ്. ഉഗ്രപ്പ കെ.പി.സി.സി. ആസ്ഥാനത്ത് വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത പത്രസമ്മേളനത്തിനു തൊട്ടുമുമ്പ് അടുത്തുവന്നിരുന്ന സലീം, ശബ്ദംതാഴ്ത്തി സംസാരിച്ചത് ക്യാമറയില്‍ പതിയുകയായിരുന്നു.

Big embarassment for Karnataka Congress & Gandhis by admission of truth



Congress former Lok Sabha MP and media coordinator expose how DK Shivakumar took 10% bribe. How his aides have made 100 crores in "collection"



How Shivakumar stutters while talking as he gets drunk



Watch pic.twitter.com/5xtMfBgrg5