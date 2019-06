മുംബൈ: നഗരത്തില്‍ അനധികൃതമായി പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച അടിവസ്ത്ര ബൊമ്മകള്‍ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ശിവസേന രംഗത്ത്. ബൃഹന്‍മുംബൈ മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍(ബിഎംസി)നോടാണ് ശിവസേന ആവശ്യമുന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമ വിരുദ്ധമായ അടിവസ്ത്ര ബൊമ്മകള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരേ അടുത്ത 15 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളില്‍ നടപടിയെടുക്കണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ബിഎംസി ലോ കമ്മറ്റി ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ ശീതള്‍ മാത്രെ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

"കഴിഞ്ഞ ആറ് വര്‍ഷമായി ഈ നിര്‍ദേശം കമ്മറ്റിക്ക് മുമ്പാകെ വരുന്നു. മാന്യമായ രീതിയില്‍ ഈ ബൊമ്മകല്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതല്ലാത്ത രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരേ നടപടിയെടുക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്," മാത്രെ പറഞ്ഞു.

"മരക്കൊമ്പുകളില്‍ അടിവസ്ത്രമിട്ട് ബൊമ്മകള്‍ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് സ്ത്രീത്വത്തിന് തന്നെ അപമാനമാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ അടിവസ്ത്രങ്ങളീടീപ്പിച്ച് ബൊമ്മകളെ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമേയില്ല, കാരണം സ്ത്രീകള്‍ക്കറിയാം ഇതെവിടെ കിട്ടുമെന്ന്",മാത്രെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

