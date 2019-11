ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട അഴിമതി കേസുകള്‍ അവസാനിപ്പിച്ചതിനെതിരെ ശിവസേന-എന്‍സിപി-കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടികള്‍ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കും.

ബിജെപി പാളയത്തിലേക്ക് മാറി ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായതിന് പിന്നാലെ അജിത് പവാറിനെതിരേയുള്ള ഒന്‍പത് അഴിമതിക്കേസുകളാണ് മുംബൈ പോലീസിന്റെ അഴിമതിവിരുദ്ധ ബ്യൂറോ (എ.സി.ബി.) അവസാനിപ്പിച്ചത്. കോണ്‍ഗ്രസ്-എന്‍.സി.പി. ഭരണകാലത്ത് മന്ത്രിയായിരുന്ന അജിത് പവാര്‍ ജലസേചനപദ്ധതികളില്‍ 70,000 കോടിയുടെ അഴിമതി കാണിച്ചു എന്നതാണ് കേസ്.

സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാന്‍ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നവിസിനെ ക്ഷണിച്ച ഗവര്‍ണറുടെ നടപടിക്കെതിരേയും 24 മണിക്കൂറിനകം വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ത്രികക്ഷിസഖ്യം നല്‍കിയ ഹര്‍ജി ഇന്ന് കോടതിയുടെ പരിഗണനക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അജിത് പവാറിനെതിരെയുള്ള കേസുകള്‍ റദ്ദാക്കിയ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ത്രികക്ഷികള്‍ പുതിയ ഹര്‍ജി നല്‍കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

തങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ച ഒന്‍പത് കേസുകളിലും അജിത് പവാറിന് ബന്ധമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് എ.സി.ബി. ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഉപാധികളോടെയാണ് കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതെന്നും കോടതിക്കോ സര്‍ക്കാരിനോ വേണമെങ്കില്‍ വീണ്ടും ഇവ അന്വേഷിക്കാന്‍ ഉത്തരവിടാമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

Content Highlights: Sena, NCP, Congress Go To Top Court Against Closure Of Irrigation Scam Cases