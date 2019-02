ന്യൂഡല്‍ഹി: ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ സമരവേദിയില്‍ അപ്രതീക്ഷിത സന്ദര്‍ശനം നടത്തി ബിജെപി സഖ്യകക്ഷിയായ ശിവസേനയുടെ നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത്. വിവിധ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളുടെ നേതാക്കള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശമുന്നയിച്ച വേദിയിലേക്കാണ് സഞ്ജയ് റാവത്തും എത്തിയത്.

ആന്ധ്രാപ്രദേശിന് പ്രത്യക പദവി ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ ആന്ധ്രാ ഭവനിലാണ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു നിരാഹാര സമരം നടത്തിയത്. സമരത്തിന് പിന്തുണയറിക്കാന്‍ എത്തിയ ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഉപമിച്ചിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളോടുള്ള മോദിയുടെ ഇടപെടല്‍ പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പെരുമാറുന്നതു പോലെയാണെന്ന് കെജ്‌രിവാള്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയും മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങും അടക്കമുള്ള നേതാക്കള്‍ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന് പിന്തുണയുമായി സമരവേദിയില്‍ എത്തിയിരുന്നു.

ആന്ധ്രാപ്രദേശിനോട് നീതികാട്ടിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ബിജെപി നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന എന്‍.ഡി.എ സഖ്യത്തില്‍നിന്ന് പിന്മാറിയത്. തുടര്‍ന്ന് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി.

Madhya Pradesh CM Kamal Nath, Congress leader Digvijaya Singh and Shiv Sena MP Sanjay Raut at Andhra Pradesh CM & TDP Chief N Chandrababu Naidu's day-long fast in AP Bhawan,Delhi. pic.twitter.com/Nj6jZ0vmb9