ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസില്‍ അടിമുടി മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട് 23 മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് കത്തയച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം അവസാനിക്കുന്നില്ല. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിന് അവസാനം കുറിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായാണ് മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ കത്തയച്ചതെന്ന് ശിവസേന ആരോപിച്ചു. സാമ്‌നയിലെ മുഖപ്രസംഗത്തിലൂടെയാണ് ശിവസേനയുടെ ആരോപണം.

'രാഹുലിനെതിരെ ബി.ജെ.പി. രൂക്ഷമായ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടപ്പോള്‍ ഇവര്‍ എവിടെ ആയിരുന്നു? അദ്ദേഹം കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷപദം ഒഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പാര്‍ട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഇവര്‍ ഏറ്റെടുക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ?' - മുഖപ്രസംഗം ചോദിക്കുന്നു.

പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ ഉള്ളവര്‍തന്നെ രാഹുലിന്റെ നേതൃത്വത്തിന് അവസാനം കുറിക്കാന്‍ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിരിക്കുന്നു. പഴയകാല നേതാക്കള്‍ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍തന്നെ രാഹുലിന് എതിരായ അട്ടിമറി നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ബി.ജെ.പി. അദ്ദേഹത്തോടു ചെയ്ത ഉപദ്രവത്തെക്കാള്‍ കടുത്ത ദ്രോഹമാണ് മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ ചെയ്തത്. കത്തെഴുതിയവരില്‍ ഒരാള്‍പോലും ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള നേതാവ് പോലുമല്ല.

എന്നാല്‍, നെഹ്രു - ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ അവരില്‍ പലരും മുഖ്യമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര മന്ത്രിയും ഒക്കെയായി. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ക്ക് പാര്‍ട്ടിയെക്കാള്‍ വലുത് അവരവരുടെ പദവിയാണ്. അവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഉടന്‍ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് പോകും. അതാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഊര്‍ജസ്വലമായ നടപടി. അതൊരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ കൊറോണ വൈറസാണെന്നും അതിനെതിരെ എന്താണ് സോണിയയ്ക്കും രാഹുലിനും ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നതെന്നും സാമ്‌നയിലെ മുഖപ്രസംഗത്തില്‍ ആരായുന്നു.

ബി.ജെ.പിയുമായുള്ള സഖ്യം അവസാനിപ്പിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസിനും എന്‍.സി.പിക്കും ഒപ്പംചേര്‍ന്ന് ശിവസേന മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ്.

Content Highlights: Shiv Sena hits out at congress leaders who wrote letter to Sonia