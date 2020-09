മുംബൈ: കര്‍ഷകരെ തീവ്രവാദികളെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ബോളിവുഡ് താരം കങ്കണ റണാവത്തിനോട് ബി.ജെപി. മൃദുസമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച് ശിവസേന. ശിവസേന മുഖപത്രമായ സാമ്‌നയുടെ മുഖപ്രസംഗത്തിലാണ് ബിജെപിയെ ശിവസേന രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബി.ജെ.പി. കര്‍ഷകര്‍ക്കെതിരായ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരേ നിശബ്ദത പാലിക്കുകയാണെന്നും മുഖപ്രസംഗത്തില്‍ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.

താരത്തെ പേരെടുത്തുപറയാതെയാണ് മുഖപ്രസംഗത്തിലെ വിമര്‍ശനം. 'സ്വന്തം അവകാശങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്ന കര്‍ഷകര്‍ ഭീകരവാദികളാണ്. ആരെങ്കിലും ഇത് പറയുകയാണെങ്കില്‍ അപ്പോഴത് കളളത്തരമാകും. ബി.ജെ.പി. കര്‍ഷകര്‍ക്കുണ്ടായ അപമാനത്തില്‍ നിശബ്ദത പാലിക്കുകയാണ്.കര്‍ഷകര്‍ ഭീകരവാദികളാണ്. മുംബൈ പാകിസ്താനാണ് സിവിക് ബോഡി ബാബറുടെ സൈന്യവും. കര്‍ഷകര്‍ക്കുണ്ടായ അപമാനത്തില്‍ ബി.ജെ.പി. മുഖംമൂടി മാറ്റി പ്രതികരിക്കാന്‍ തയ്യാറാകണം.' മുഖപ്രസംഗത്തില്‍ പറയുന്നു.

ബില്ലുകള്‍ പാസ്സായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബില്ലിനെ ചരിത്രപരവും അനിവാര്യവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ബില്ലുകള്‍ കര്‍ഷക താല്പര്യത്തിന് എതിരല്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റുകളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ബില്ലുകളെ കുറിച്ചുളള കങ്കണയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം.

'പ്രധാനമന്ത്രി ജീ ഉറങ്ങുന്നവനെ വിളിച്ചെഴുന്നേല്‍പ്പിക്കാനാകും എന്നാല്‍ ഉറക്കം നടിക്കുന്നവനെ മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് അഭിയിക്കുന്നവനെ അവരെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതില്‍ എന്ത് അര്‍ഥമാണ് ഉളളത്. ഇത് അതേ ഭീകരവാദികളാണ്, സിഎഎ കാരണം ആരുടേയും പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, എന്നാല്‍ അവര്‍ ചോരപ്പുഴ തന്നെ ഒഴുക്കി.' എന്നായിരുന്നു കങ്കണയുടെ ട്വീറ്റ്.

ഇതോടെ കര്‍ഷക ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കര്‍ഷകരെ കങ്കണ ഭീകരവാദികളെന്ന് വിളിച്ചതായി ആരോപിച്ച് വിമര്‍ശനങ്ങളുര്‍ന്നു. ട്വീറ്റ് വിവാദത്തിലായതോടെ താന്‍ കര്‍ഷകരെ ഭീകരവാദികളെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന വിശദീകരണവുമായി കങ്കണ രംഗത്തെത്തി. കര്‍ഷകരെ താന്‍ ഭീകരവാദികളെന്ന് വിളിച്ചതായി തെളിയിക്കുകയാണെങ്കില്‍ എന്നന്നേക്കുമായി ട്വിറ്റര്‍ ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും കങ്കണ പറഞ്ഞു.

