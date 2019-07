മുംബൈ: നേതാക്കളുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആള്‍ക്കൂട്ട വിചാരണയുടെയും ആക്രമണങ്ങളുടെയും നിരവധി വാര്‍ത്തകളാണ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശിവസേന നേതാവും മുംബൈ മുന്‍ മേയറുമായ മിലിന്ദ് വൈദ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ചരക്ക് ലോറി ജീനവക്കാരെ മര്‍ദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

മുംബൈയിലെ മഹിമിലാണ് പുതിയ സംഭവം. ഇറച്ചിക്കോഴികളെ കയറ്റിയ ലോറികള്‍ മഹിം റെയില്‍വേസ്റ്റഷന്‍ പരിസരത്ത് നിര്‍ത്തിയിട്ടതായി ആരോപിച്ചാണ് ലോറി ഡ്രൈവര്‍മാരെയും ജീവനക്കാരെയും ശിവസേനാ നേതാവും സംഘവും കൈയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തത്. ഇവര്‍ രണ്ട് ജീവനക്കാരെ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

വാഹനങ്ങള്‍ ഇവിടെ നിര്‍ത്തിയിടുന്നത് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നതായി മിലിന്ദ് വൈദ്യ ആരോപിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷമായി ബൃഹ്മുംബൈ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷനില്‍ ഈ പ്രശ്‌നം ഉന്നയിക്കുന്നു. ഇതുവരെ പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോള്‍ നിയമം കൈയ്യിലെടുക്കേണ്ടിവന്നതെന്നും വൈദ്യ പറയുന്നു.

#WATCH Mumbai: Shiv Sena Corporator Milind Vaidya assaulted chicken traders near Machimar Colony in Mahim, over chicken carriers' vehicles being parked in Mahim area near railway station. (Note: Strong language) pic.twitter.com/Dqd2aZOSmN

നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരെയും സാധാരണ ജനങ്ങളെയും വിവിധ കാരണങ്ങളുടെ പേരില്‍ ആക്രമിക്കുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങള്‍ ഏതാനും ആഴ്ചകള്‍ക്കിടയില്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. മധ്യപ്രദേശിലെ ബിജെപി നേതാവ് കൈലാഷ് വിജയവര്‍ഗിയയുടെ മകനും എംഎല്‍എയുമായ ആകാശ് വിജയവര്‍ഗിയയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് കൊണ്ട് ആക്രമിച്ച സംഭവം വലിയ വിവാദമായിരുന്നു.

#WATCH: Congress MLA Nitesh Narayan Rane and his supporters throw mud on engineer Prakash Shedekar at a bridge near Mumbai-Goa highway in Kankavali, when they were inspecting the potholes-ridden highway. They later tied him to the bridge over the river. pic.twitter.com/B1XJZ6Yu6z