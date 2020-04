മുംബൈ: കേന്ദ്രസർക്കാർ ചൈനയിൽനിന്ന് നിലവാരമില്ലാത്തതും ഉപയോഗശൂന്യവുമായ കോവിഡ് പരിശോധനാ കിറ്റുകളും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുമാണ് വാങ്ങിയതെന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തലുമായി ശിവസേന. പാർട്ടി മുഖപത്രമായ സാമ്നയിലെ എഡിറ്റോറിയലിലാണ് ഇത്തരമൊരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് പലരാജ്യങ്ങളും കോവിഡ്-19 വ്യാപനത്തിന് കാരണക്കാരായി ചൈനയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തുനിന്ന് തന്നെ കോവിഡ് പരിശോധനാ കിറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നതിനെയും സാമ്നയിലെ എഡിറ്റോറിയിലെ എഡിറ്റോറിയിലിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

ചൈനയിൽനിന്ന് എത്തിയ 20 ലക്ഷം റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവയും ഉപയോഗരഹിതമാകുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തെപ്പറ്റി കേന്ദ്രസർക്കാർ വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും എഡിറ്റോറിയൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

സംസ്ഥാനങ്ങൾ കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും ആവശ്യകത കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിക്കണം. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് കേന്ദ്രം അത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് നിലവിലെ നയം. എന്നാൽ ടെസ്റ്റ് കിറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലെന്നതുപോലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടം വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയെന്നാണ് പാർട്ടി പത്രത്തിന്റെ ചോദ്യം.

ഉപയോഗശൂന്യമായ ഇത്തരം ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ വാങ്ങിയതിലൂടെ ചൈനയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെയാണ് സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടെസ്റ്റിങ് കിറ്റുകൾ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് കാരണമാകും. ഇത് രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കും. ചൈനയെ വിശ്വസിക്കാനാകില്ലെന്നതാണ് ഈ സംഭവം തെളിയിക്കുന്നതെന്നും സാമ്നയിലെ എഡിറ്റോറിയലിൽ പറയുന്നു.

Content Highlights:Shiv Sena attacks Centre for buying low quality and faulty coronavirus COVID 19 testing kits from China