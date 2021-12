ന്യുഡല്‍ഹി: അടുത്ത വര്‍ഷം ആദ്യം നടക്കാനിരിക്കുന്ന പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യത്തെ പരിഹസിച്ച് ശിരോമണി അകാലിദള്‍ പ്രസിഡന്റ് സുഖ്ബീര്‍ സിങ് ബാദല്‍. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ബാദലിന്റെ പരിഹാസം.

Combining one non-entity to another doesn't make an entity, just as zero plus zero even a hundred times over still produces only zero. That's exactly what @capt_amarinder's outift plus Samyukat Akalis plus #BJP in Punjab add up to. Punjabis know at least this much arithmetic. 1/N pic.twitter.com/UU1q5W2UkU