ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനിടെ ബി.ജെ.പി. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സഞ്ചരിച്ച ശിക്കാര മുങ്ങി. ജില്ല വികസന കൗണ്‍സിലിലേക്ക് നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ബി.ജെ.പി. സംഘടിപ്പിച്ച ശിക്കാര റാലിയ്ക്കിടെയാണ് സംഭവം.

ശിക്കാരയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രവര്‍ത്തകരെയും മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരെയും തദ്ദേശവാസികളും ജമ്മു കശ്മീര്‍ പോലീസും ദുരന്ത പ്രതികരണ സേനയും ചേര്‍ന്ന് രക്ഷിച്ചു. നാല് ബി.ജെ.പി. പ്രവര്‍ത്തകരും മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരും സഞ്ചരിച്ച ശിക്കാരയാണ് മറിഞ്ഞത്.

ഞായറാഴ്ച ദാല്‍ തടാകത്തിലാണ് സംഭവം. ജമ്മു കശ്മീരില്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജില്ല വികസന കൗണ്‍സില്‍(ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡെവലപ്‌മെന്റ് കൗണ്‍സില്‍) തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചരാണാര്‍ഥമാണ് ബി.ജെ.പി. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ശിക്കാര റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ചാര്‍ ചിനാരിക്ക് സമീപം 17-ാം ഘട്ടിനു സമീപത്തുവെച്ച് ശിക്കാര മുങ്ങുകയായിരുന്നു. തീരത്തേക്ക് അടുക്കാറായപ്പോഴാണ് സംഭവം. ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഡി.ഡി.സി. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂറിനാണ് ബി.ജെ.പി. ചുമതല നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. അനുരാഗ് ഠാക്കൂറാണ് ശിക്കാര റാലിക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കിയിരുന്നതും. അനുരാഗിനെ കൂടാതെ പ്രാദേശിക നേതാക്കളായ സോഫി യൂസുഫ്. അല്‍താഫ് ഠാക്കൂര്‍ തുടങ്ങിയവരും ശിക്കാര റാലിയില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

Boat carrying journalists capsizes during #BJP boat rally during DDC election campaign on Dal Lake in Srinagar, Kashmir. Journalists and activists rescued immediately. pic.twitter.com/PCBHl3U4jh