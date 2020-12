ശ്രീനഗര്‍: ജെ.എന്‍.യു. മുന്‍ വിദ്യാര്‍ഥി യൂണിയന്‍ നേതാവ് ഷെഹ്‌ലാ റാഷിദിന്റെ ദേശവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പിതാവ് അബ്ദുള്‍ റാഷിദ് ഷോറ. അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡി.ജി.പി. ദുല്‍ബാഗ് സിങ്ങിന് അബ്ദുള്‍ റാഷിദ് കത്തെഴുതി.

മകളായ ഷെഹ്‌ല റാഷിദില്‍ നിന്നും തനിക്ക് ഭീഷണിയുളളതായി അബ്ദുള്‍ ആരോപിക്കുന്നു. മൂത്തമകളായ അസ്മയുടെയും ഭാര്യ സുബൈദ ഷോറയുടെയും പിന്തുണ ഷെഹ്‌ലയ്ക്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

'ഷെഹ്ല കശ്മീര്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ പ്രവേശിച്ചതിന് പിറകേ 2017-ല്‍ തീവ്രവാദ പണമിടപാട് കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ സഹൂര്‍ നടാലിയും മുന്‍ എംഎല്‍എയുമായിരുന്ന റഷീദും തന്നെ വിളിപ്പിച്ചു. സഹൂര്‍ അറസ്റ്റിലാകുന്നതിന് രണ്ടുമാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പായിരുന്നു സംഭവം. ഇവര്‍ക്കൊപ്പം ഷെഹ് ലയെ ചേര്‍ക്കുന്നതിന് മൂന്നുകോടി രൂപയാണ് അവര്‍ എനിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. ' റാഷിദ് പറയുന്നു. ഈ പണം സ്വീകരിക്കരുതെന്നും അത് നിയമ വിരുദ്ധ വഴികളിലൂടെ വരുന്നതാണെന്ന് ഷെഹ്‌ലയ്ക്ക് താന്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിരുന്നുന്നെന്നും റാഷിദ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

തന്റെ വീട്ടില്‍ ദേശവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും മകള്‍ തന്നെ പുറത്താക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും റാഷിദ് ആരോപിക്കുന്നു. റാഷിദിന്റെ ആരോപണങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ വിശദീകരണവുമായി ഷെഹ്‌ലയും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2) This is not a political matter, as it has been going on ever since I came to senses. Exhibit 1: Letter to him from Mohalla Committee in 2005 asking him not to abuse us. pic.twitter.com/bgpCNyW3e3

' എനിക്കും സഹോദരിക്കും അമ്മയ്ക്കുമെതിരേ വിചിത്രമായ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നിയിക്കുന്ന എന്റെ പിതാവിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളില്‍ പലരും കണ്ടിരിക്കും. കാര്യങ്ങള്‍ ചുരുക്കി നേരെ പറയുകയാണെങ്കില്‍ അദ്ദേഹം ഭാര്യയെ മര്‍ദിക്കുന്ന, മദ്യാദകെട്ട, ഒരു വഷളനാണ്. ഞങ്ങള്‍ ഒടുവില്‍ അയാള്‍ക്കെതിരേ പ്രതികരിക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രകടനം അതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ്'- ഷെഹ്‌ല കുറിക്കുന്നു.

2005-ല്‍ മൊഹല്ല കമ്മിറ്റി ഭാര്യയെയും മക്കളേയും ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് കാണിച്ച് അഹമ്മദിനയച്ച കത്തും ഷെ്ഹ് ല ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

'സ്വപ്‌നത്തില്‍ പോലും തന്റെ അനുസരണയുളള ഭാര്യയും ഭീരുക്കളായ മക്കളും തനിക്കെതിരേ സംസാരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നില്ല. വീട്ടില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി പിതാവിനെ തടഞ്ഞതില്‍പിന്നെ ഇത്തരം വിലകുറഞ്ഞ പ്രവര്‍ത്തികളിലൂടെ ജൂഡീഷ്യല്‍ നടപടികള്‍ തെറ്റിക്കാനുളള ശ്രമത്തിലാണ്.' ഷെഹ്‌ല പറഞ്ഞു. വീട്ടില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് നവംബര്‍ 17-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പും ഷെഹ്‌ല പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

3) He had never, in his wildest dreams, imagined that his obedient wife and timid daughters would ever speak up against him. Since he was restrained from entering home by the Hon'ble Court, he's trying to derail the judicial process by resorting to cheap stunts.