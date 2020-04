'അതികഠിനമായ സമയമാണ്, അറിയാം, കേരളത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തികള്‍ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോള്‍ സംസ്ഥാനാതിര്‍ത്തി കടന്ന് പോവുക എന്നത് സാധ്യമല്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് മനസിലാക്കണം. നിങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴുള്ളിടത്ത് തുടരണം'.

കേരളത്തിലെ അതിഥി തൊഴിലാളികളോട് മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും എംപിയുമായ ശശിതരൂരിന്റെ അഭ്യര്‍ഥനയാണിത്. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു അഭ്യര്‍ഥന.

എന്നാല്‍ തനിക്കേറ്റവും പ്രാവീണ്യമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം. കേരളത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം അതിഥി തൊഴിലാളികളും ബംഗാളില്‍ നിന്നുള്ളവരാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ബംഗാളി ഭാഷയിലാക്കി അഭ്യര്‍ഥന. കൂടാതെ ഹിന്ദിയിലും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന്‌ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ തൊഴിലാളികളുടെ കൂട്ടപ്പലായനം ഉണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് തരൂര്‍ തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിച്ചത്.

സാധാരണക്കാരന് മനസിലാക്കാന്‍ പ്രയാസമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളുപയോഗിച്ച് അതിന്റെ അര്‍ഥം കണ്ടെത്താനുള്ള ടാസ്‌ക്കൊരുക്കി ഞെട്ടിക്കുന്ന തരൂര്‍ ബംഗാളിയും അനായാസേന സംസാരിച്ച് തന്റെ ആരാധകരുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ബുധനാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തത്.

My appeal in Bangla to Bengali migrant workers in Kerala not to leave the state under #Lockdown : pic.twitter.com/Wvgg78WiTR