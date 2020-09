ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റുവിനും ഗാന്ധി കുടുംബത്തിനും എതിരായി കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂര്‍ നടത്തിയ പരാമര്‍ശം ഏറ്റവും മോശമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗമാണെന്ന് ശശി തരൂര്‍ എം.പി. പിഎം കെയേഴ്‌സ് ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ലോക്സഭയില്‍ ഉയര്‍ത്തിയ ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കവേ അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ നടത്തിയ പരാമര്‍ശം സഭയ്ക്കുളളില്‍ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിരുന്നു.

'ഇന്ന് വളരെ നിര്‍ഭാഗ്യകരമായ ദിവസമാണ്. ധനകാര്യമന്ത്രി ഒരു ബില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. അതില്‍ ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ബില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ ഞാന്‍ എതിര്‍പ്പ് ഉന്നയിച്ചു. പിഎം കെയേഴ്‌സ് പോലുളള മറ്റുപ്രശ്‌നങ്ങളും അവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മന്ത്രി മറുപടി നല്‍കാന്‍ തുടങ്ങി, പിന്നീട് പിഎം കെയേഴ്‌സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുളള മറുപടി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനായി അനുരാഗ് ഠാക്കൂറിനോട് മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഉയര്‍ത്തിയ എതിര്‍പ്പുകള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുന്നതിന് പകരം ഠാക്കൂര്‍ ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം നടത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട എതിര്‍പ്പുകളില്‍ ഒന്നിനുപോലും മറുപടി നല്‍കാതെ ജവഹര്‍ ലാല്‍ നെഹ്‌റു മുതലുളള ഗാന്ധികുടുംബാംഗങ്ങളെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ആരും പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടില്ല', തരൂര്‍ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയിലും ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ഈ സമയത്ത് സഭയില്‍ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിനായി ബിജെപി സമയം പാഴാക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുററപ്പെടുത്തി. സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും വിദേശത്താണ്. പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന യഥാര്‍ഥ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ നിന്ന് ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കാനുളള കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശ്രമമാണ് ഇതെന്ന് തരൂര്‍ ആരോപിച്ചു.

'ഹൈക്കോടതി മുതല്‍ സുപ്രീംകോടതി വരെ എല്ലാ കോടതികളും പിഎം കെയേഴ്‌സ് ഫണ്ടിനെ നിയമാനുസൃതമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയിട്ടുളളതാണ്. കുട്ടികള്‍ അവരുടെ സമ്പാദ്യത്തില്‍ നിന്നുപോലും പിഎം കെയേഴ്‌സിലേക്ക് സംഭാവന നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പിഎം കെയേഴ്‌സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം.

1948-ല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റുവാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുടെ രൂപീകരണത്തിനായി ഉത്തരവിട്ടത്. 1948 മുതല്‍ ഇന്നുവരെ ഇത് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ ഫണ്ടിന് എങ്ങനെയാണ് വിദേശസംഭാവനയ്ക്കുളള അനുമതി ലഭിക്കുക? ട്രസ്റ്റ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പിഎം കെയേഴ്‌സ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുളള ഒരു പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റാണ്. ഇത് 130 കോടി ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുളളതാണ്. ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുളള ഒരു ട്രസ്റ്റാണ് നിങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയത്. നെഹ്‌റു, സോണിയ ഗാന്ധി എന്നിവരായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലെ അംഗങ്ങള്‍. ഇത് അന്വേഷിക്കണം', എന്നായിരുന്നു പിഎം കെയേഴ്‌സിനെ കുറിച്ചുളള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് അനുരാഗ് ഠാക്കൂര്‍ നല്‍കിയ വിശദീകരണം.

ഇത് സഭയില്‍ വന്‍ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവെച്ചു. ഹിമാചലില്‍ നിന്നുളള ഈ പയ്യന്‍ ആരാണെന്നായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരിയുടെ വിമര്‍ശനം. എങ്ങനെയാണ് നെഹ്രു ഈ വാദപ്രതിവാദത്തില്‍ വിഷയമാകുന്നത്? നാം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പേര് ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചോയെന്നും അധീര്‍ ചോദിച്ചു. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടര്‍ന്ന് നാലുതവണ സഭ നിര്‍ത്തിവെച്ചിരുന്നു.

മറുപടി പ്രസംഗം വിവാദമായതോടെ തന്റെ വാക്കുകള്‍ ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചെങ്കില്‍ ക്ഷമിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പിന്നീട് അനുരാഗ് ഠാക്കൂര്‍ രംഗത്തെത്തി.

