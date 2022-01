ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇംഗ്ലീഷിലെ വിചിത്രമായ വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പേരില്‍ നിരന്തരം വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടംപിടിക്കുന്ന നേതാവാണ് തിരുവനന്തപുരം എംപിയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ ശശി തരൂര്‍. സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത സങ്കീര്‍ണമായ വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്.

പുതിയ വാക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ബി.ജെ.പിയ്ക്കുള്ള പരിഹാസം കൂടിയാണ് ശശി തരൂരിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്വീറ്റ്.

A word we'd better start learning in India: ANOCRACY. Form of government that mixes democratic w/ autocratic features, permits elections, allows participation through opposition parties& institutions accommodating nominal amounts of competition, but acts w/minimal accountability.