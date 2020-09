കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും എം.പിയുമായ ശശി തരൂരിന്റെ ഭാഷാപാണ്ഡിത്യം നമുക്ക് അപരിചിതമല്ല. പലരും ഇതുവരെ കേള്‍ക്കാത്ത വാക്കുകളെ പരിചിതമാക്കിത്തന്നതില്‍ തരൂരിന് ചില്ലറ പങ്കൊന്നുമല്ല ഉള്ളത്. ഇപ്പോഴിതാ കുറച്ച് കടുകട്ടി വാക്കുകളെ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ശശി തരൂര്‍. എഴുത്തുകാരന്‍ ചേതന്‍ ഭഗത്തിനുള്ള മറുപടിയായാണ് തരൂരിന്റെ പുതിയ 'ഭാഷാപ്രകടനം'.

ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ ചേതന്‍ ഭഗത്ത് എഴുതിയ ലേഖനത്തെ അഭിനന്ദിച്ചാണ് ശശി തരൂര്‍ ആദ്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ചേതന്‍ ഭഗത്തിന്റെ എഴുത്തുകള്‍ ലളിതവും അദ്ദേഹം പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന ആശയം വ്യക്തവുമാണെന്നായിരുന്നു തരൂരിന്റെ ട്വീറ്റ്. എന്നാല്‍ അടുത്ത തവണ തന്നെ പ്രശംസിക്കാന്‍ വലിയ വാക്കുകള്‍ പ്രയോഗിക്കാമോ എന്നായിരുന്നു തരൂരിന്റെ ട്വീറ്റിന് ചേതന്‍ ഭഗത്ത് നല്‍കിയ മറുപടി. ശശി തരൂരിന് മാത്രം സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണതെന്നും ചേതന്‍ മറുപടി നല്‍കി.

Ok I still can’t get over this. The @ShashiTharoor has praised @chetanbhagat. I am floating.



Just one request sir, next time can you use some big words to praise me, like ones that only you can do. Superb is nice but a big one would really make my day! https://t.co/UuRBwxEMYJ