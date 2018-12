ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ശശിതരൂര്‍ വ്യാഴാഴ്ച ട്വിറ്ററില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്ത വിവാഹ ക്ഷണക്കത്താണ് ഇപ്പോള്‍ താരം. കെമിസ്ട്രി ടീച്ചറിന്റെ വിവാഹക്ഷണക്കത്ത് എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ നേരത്തെ തന്നെ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ നേടിയ കത്താണ് തരൂര്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

മലയാളികളായ വിഥുനും സൂര്യയുമാണ് സാമൂഹ്യശ്രദ്ധ കരസ്ഥമാക്കിയ കെമിസ്ട്രി ക്ഷണക്കത്തിന് പിന്നില്‍. വിഥുന്‍, സൂര്യ എന്നീ ആറ്റങ്ങള്‍ മാതാപിതാക്കളുടെ ആക്ടിവേഷന്‍ എനര്‍ജിയോടെ കൂടിച്ചേര്‍ന്ന് തന്മാത്രയാവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും വിവാഹത്തെ 'റിയാക്ഷ'നെന്നും വിവാഹവേദിയെ 'ലാബോറട്ടറി'യെന്നുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Wishing them all the best for a happy married life! May the chemistry between them always sparkle, the physics feature more light than heat, and the biology result in bountiful offspring....! https://t.co/Y6aYMjFsPi — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 13 December 2018