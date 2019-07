ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി അടക്കമുള്ളവയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ പുതിയ നേതാക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് ശശി തരൂര്‍ എം.പി. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന അവ്യക്തതയില്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കിടയിലും അനുഭാവികള്‍ക്കിടയിലും കടുത്ത നിരാശയുണ്ടെന്നും പി.ടി.ഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നിലവിലെ സാഹചര്യം വളരെ ഗൗരവത്തോടെകണ്ട് നടപടികള്‍ കാലതാമസമുണ്ടാക്കാതെ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുവാക്കളാവണം കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് എത്തേണ്ടെതെന്ന പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നു.

കോണ്‍ഗ്രസ് ഇപ്പോള്‍ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയില്‍ പുതിയതായി വരുന്ന പ്രസിഡന്റിന് രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ആവേശം പകരുകയും വോട്ട് ചെയ്യാനായി ജനങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും വേണം.

അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യയായത് പ്രിയങ്കാഗാന്ധി ആണെന്നാണ് താന്‍ കരുതുന്നത്. അവര്‍ക്ക് തന്റെ മുത്തശ്ശിയായ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പോലെ അനുയായികളില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പ്രിയങ്കതന്നെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തണമെന്നാണ് തന്റെ അഭിപ്രായമെന്നും തരൂര്‍ പറഞ്ഞു.

അതേ സമയം നേതൃനിരയിലേക്ക് അംഗങ്ങള്‍ക്കായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോള്‍ എ ഐ സി സിയിലേയും പിസിസിയിലേയും അംഗങ്ങളെക്കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സുതാര്യമാകുമെന്നും അനുയോജ്യമായ നേതാവിനെ കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്നും തരൂര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: Shashi tharoor on congress key posts poll. He said having disappointment on prevailing situation of party